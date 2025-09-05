Unión San Felipe vs Curicó Unido se enfrentarán este sábado 6 de septiembre a las 15:00 horas por la fecha 24 de la Primera B. El compromiso se jugará en el Estadio Municipal de San Felipe y será transmitido por TNT Sports y TNT Sports en Max.

El cuadro aconcagüino viene de caer por 2-0 ante Magallanes, mientras que Curicó Unido rescató un empate 1-1 frente a Deportes Temuco en su más reciente encuentro.

En la tabla de posiciones, Unión San Felipe marcha en el lugar 14 con 23 puntos, mientras que Curicó Unido se ubica en la posición 13 con 24 unidades, en un duelo clave por escapar de la zona baja.

Primera B – 2025 DÍA DE PARTIDO 24 Unión San Felipe Sin Comenzar Curicó Unido Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos CUR 3 – 0 UNI 03/05/2025 CUR 1 – 3 UNI 14/07/2024 UNI 0 – 2 CUR 23/02/2024

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Unión San Felipe vs Curicó Unido?



El partido Unión San Felipe vs Curicó Unido se disputará este sábado 6 de septiembre, a partir de las 15:00 horas en el Estadio Municipal de San Felipe.

🗓 Fecha: Sábado 6 de septiembre.



🕒 Hora: 15:00 horas.



🏟 Estadio: Estadio Municipal de San Felipe.



📺 ¿Dónde ver en vivo Unión San Felipe vs Curicó Unido?

📺 TV: TNT Sports.



💻 Streaming: TNT Sports en Max.



🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre.

🟨 Árbitros del partido entre Unión San Felipe vs Curicó Unido

Árbitro: Miguel Araos



1er asistente: Wladimir Muñoz



2do asistente: Carlos Poblete



Cuarto árbitro: Víctor Abarzúa

📝 El XI de Unión San Felipe vs Curicó Unido por la Primera B 2025

Once probable: Paulo Garcés; Facundo Monteseirín, Jonathan Ferrari, Juan Córdova, Yerko González; Axel León, Bryan González, Hugo Herrera; Cristóbal Muñoz, Sergio Vergara, Vicente Álvarez. DT: Francisco Palladino.

📝 El XI de Curicó Unido vs Unión San Felipe por la Primera B 2025

Once probable: Hernán Muñoz; Claudio Meneses, Francisco Oliver, Henry Sanhueza, Williams Sáez; Braulio Guisolfo, Diego Rojas, Matías Ormazábal, Yerko Leiva; Joaquín González, Nicolás Fernández. DT: Emiliano Astorga.