La fecha 24 de la Primera B dejó más incertidumbre que certezas. San Marcos de Arica igualó sin goles con Deportes Recoleta y desaprovechó la oportunidad de acercarse al liderato. Con este resultado, los ariqueños quedaron cuartos, mientras el Campanil sigue firme en la cima, aunque con mínima ventaja sobre sus escoltas.

📊 ¿Quién lidera la tabla de posiciones en la Primera B?

Tras el cierre de la jornada, Universidad de Concepción comanda el torneo con 42 puntos, seguido de cerca por Deportes Copiapó con 41. La diferencia es mínima y abre un final de campeonato apasionante.

San Marcos, con 38, y otros equipos en la parte alta mantienen la ilusión, pues la tabla está muy apretada: del tercero al décimo apenas hay ocho puntos de diferencia.

🔎 La lucha por el ascenso en la Primera B

El sistema de campeonato mantiene la esperanza de varios clubes. El primero subirá directo a Primera División, mientras que los equipos entre el segundo y octavo lugar disputarán la Liguilla de Ascenso.

Esto significa que gran parte de la categoría todavía tiene opciones matemáticas de pelear por subir, lo que asegura emoción en las últimas seis fechas.

⚠️ Los equipos que están complicados con el descenso

En la otra cara de la tabla, Santiago Morning sigue como colista y está a seis unidades de la salvación. Sin embargo, no está solo en la lucha por mantener la categoría.

Magallanes, Curicó Unido, Deportes Santa Cruz y Unión San Felipe todavía no logran respirar tranquilos y deberán sumar en lo que queda para no sufrir hasta el final.

