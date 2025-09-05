Recoleta y San Marco de Arica jugarán uno de los partos atractivos de esta Fecha 24 de la Primera B, y es que hay mucho en juego para ambas instituciones.

San Marcos perdió terreno en la lucha por el título, pero un triunfo en Santiago los mete otra vez en la discusión.

Recoleta, en tanto, necesita un triunfo para tomar uno de los cupos para la liguilla y pelear por el segundo cupo de ascenso.

El partido entre Textiles y Ariqueños se jugará en el estadio Municipal Leonel Sánchez.

⚽ Recoleta vs San Marcos en vivo por la Primera B, minuto a minuto

Primera B – 2025 DÍA DE PARTIDO 24 Deportes Recoleta Sin Comenzar San Marcos Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos SAN 2 – 1 DEP 03/05/2025 SAN 2 – 1 DEP 18/08/2024 SAN 2 – 1 DEP 07/04/2024 SAN 3 – 2 DEP 28/07/2023 DEP 1 – 1 SAN 10/03/2023

📆¿Cuándo y qué hora juegan Recoleta vs San Marcos?

El duelo entre Recoleta y San Marcos de Arica está pactado para este lunes 8 de septiembre a las 15:00 horas en el estadio Municipal de Recoleta.

🗓️ Fecha: Lunes 8 de septiembre.

🕑 Hora: 15:00 horas

🏟️ Estadio: Municipal Leonel Sánchez, Recoleta.

📡¿Dónde v en vivo Recoleta vs San Marcos?

📺 TV: TNT Sports.

💻 Streaming: TNT Sport en HBO Max

🟨 Árbitros del Recoleta vs San Marcos

Juez central: Juan Lara

1er asistente: Claudio Urrutia

2do asistente: Gabriel Ureta

4to árbitro: Reinerio Alvarado

📝Las formaciones de Recoleta vs San Marcos

Recoleta: Jaime Vargas; Francisco Alarcón, Ignacio Lara, Víctor Retamal, Bastián Valdés; Daniel Viveros, Federico Martín, Jason Flores, Mikel Arguinarena, Nicolás Carvajal; Germán Estigarribia.

DT: Luis Landeros.

San Marcos: Nicolás Temperini; Guillermo Cubillos, Javier Rivera, Alejandro Contreras, ítalo Muller; Facundo Velazco, Cristóbal Cáceres, Camilo Rencoret, Diego Plaza; Alfredo Ábalos y Camilo Melivilú.

DT: Germán Cavalieri.