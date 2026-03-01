Magallanes y San Marcos de Arica se enfrentan este lunes 2 de marzo desde las 18:00 horas en el Estadio Municipal de San Bernardo por la segunda fecha de la Primera B 2026. El partido será transmitido exclusivamente a través de HBO Max.

La Academia llega a este compromiso tras conseguir un triunfo en condición de visitante ante Curicó Unido, mientras que los ariqueños vienen de igualar 1-1 ante Deportes Santa Cruz en condición de local.

¿Quién transmite en vivo Magallanes vs San Marcos?

El partido entre Magallanes y San Marcos de Arica no tendrá transmisión televisiva y podrá sintonizarse solo a vía streaming a través de HBO Max. Además, podrás seguir el minuto a minuto en Al Aire Libre.

TV: Sin transmisión

Streaming: HBO Max.

Además, podrás encontrar todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juegan Magallanes vs San Marcos?

Magallanes vs San Marcos de Arica juegan este lunes 2 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Municipal de San Bernardo.

Fecha: Lunes 2 de marzo

Hora: 18:00 horas

Estadio: Estadio Municipal de San Bernardo

Árbitros del partido entre Magallanes vs San Marcos

Árbitro: Jorge Oses

Jorge Oses 1er asistente: Carlos Poblete

Carlos Poblete 2do asistente: Loreto Toloza

Loreto Toloza Cuarto árbitro: Fabián Reyes

El XI de Magallanes vs San Marcos por la Primera B 2026

Probable formación: Joaquín Muñoz; Claudio Meneses, Alonso Walters, Matías Vásquez, Hans Salinas; Martín López, Gamalier Guzmán, Cristóbal Jorquera, Santiago Coronel; Matías Fredes y Milton Alegre. DT: Miguel Ponce.

El XI de San Marcos vs Magallanes por la Primera B 2026

Probable formación: Rodrigo Saracho; Cristóbal Guerra, Álvaro Cazula, Guillermo Cubillos, Yerko Águila; Camilo Rencoret, Javier Rivera, Nahuel Donadell; Camilo Melivilu, Boris Sagredo y Gonzalo Reyes. DT: Iván Sandrock.

Minuto a minuto de Magallanes vs San Marcos por la Primera B 2026

Primera B – 2026 DÍA DE PARTIDO 2 Magallanes Sin Comenzar San Marcos Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos SAN 2 – 2 MAG 28/07/2025 MAG 0 – 1 SAN 07/03/2025 SAN 0 – 1 MAG 30/08/2024 SAN 2 – 0 MAG 20/04/2024

