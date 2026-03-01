Magallanes y San Marcos de Arica se enfrentan este lunes 2 de marzo desde las 18:00 horas en el Estadio Municipal de San Bernardo por la segunda fecha de la Primera B 2026. El partido será transmitido exclusivamente a través de HBO Max.
La Academia llega a este compromiso tras conseguir un triunfo en condición de visitante ante Curicó Unido, mientras que los ariqueños vienen de igualar 1-1 ante Deportes Santa Cruz en condición de local.
¿Quién transmite en vivo Magallanes vs San Marcos?
El partido entre Magallanes y San Marcos de Arica no tendrá transmisión televisiva y podrá sintonizarse solo a vía streaming a través de HBO Max. Además, podrás seguir el minuto a minuto en Al Aire Libre.
- TV: Sin transmisión
- Streaming: HBO Max.
- Además, podrás encontrar todos los detalles del partido en Al Aire Libre.
¿Cuándo y a qué hora juegan Magallanes vs San Marcos?
Magallanes vs San Marcos de Arica juegan este lunes 2 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Municipal de San Bernardo.
- Fecha: Lunes 2 de marzo
- Hora: 18:00 horas
- Estadio: Estadio Municipal de San Bernardo
Árbitros del partido entre Magallanes vs San Marcos
- Árbitro: Jorge Oses
- 1er asistente: Carlos Poblete
- 2do asistente: Loreto Toloza
- Cuarto árbitro: Fabián Reyes
El XI de Magallanes vs San Marcos por la Primera B 2026
Probable formación: Joaquín Muñoz; Claudio Meneses, Alonso Walters, Matías Vásquez, Hans Salinas; Martín López, Gamalier Guzmán, Cristóbal Jorquera, Santiago Coronel; Matías Fredes y Milton Alegre. DT: Miguel Ponce.
El XI de San Marcos vs Magallanes por la Primera B 2026
Probable formación: Rodrigo Saracho; Cristóbal Guerra, Álvaro Cazula, Guillermo Cubillos, Yerko Águila; Camilo Rencoret, Javier Rivera, Nahuel Donadell; Camilo Melivilu, Boris Sagredo y Gonzalo Reyes. DT: Iván Sandrock.
Minuto a minuto de Magallanes vs San Marcos por la Primera B 2026
- Estadísticas de equipos
