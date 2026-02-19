San Marcos de Arica y Deportes Santa Cruz se miden este viernes 20 de febrero a las 20:00 horas en el Estadio Carlos Dittborn por el Campeonato de Primera B. El encuentro promete intensidad, considerando lo que ambos mostraron recientemente en Copa Chile.

El elenco dirigido por Iván Sandrock viene de igualar 0-0 en la revancha ante Deportes Iquique, luego de caer 4-0 en la ida frente a los Dragones Celestes. Santa Cruz, en tanto, llega con confianza tras imponerse 4-1 en la ida ante Magallanes y cerrar la llave con un triunfo 2-1 frente al Manojito de Claveles.

¿Quién transmite en vivo San Marcos vs Santa Cruz?

TNT Sports

HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan San Marcos vs Santa Cruz?

Viernes 20 de febrero

20:00 horas

Estadio Carlos Dittborn

Árbitros del partido entre San Marcos vs Santa Cruz

Árbitro: Mario Sepúlveda.

1er asistente: Cristóbal Berríos.

2do asistente: Carlos Carvajal.

4to árbitro: Nicolás Pozo.

El XI de San Marcos vs Santa Cruz

Probable formación: Rodrigo Saracho; Álvaro Cazula, Augusto Barrios, Guillermo Cubillos, Yerko Águila; Camilo Rencoret, Javier Rivera, Adriano Galleguillos; Camilo Melivilu, D’Hidier Pereira, Gonzalo Reyes. DT: Iván Sandrock.

El XI de Santa Cruz vs San Marcos

Probable formación: Juan Dobboletta; David Tati, Hardy Cavero, Icker Quiroz, Nicolás Guerrero; Diego Plaza, Felipe Orellana, Hugo Herrera; Diego Arias, Mathías Pinto, Nicolás Barrios. DT: John Armijo.

Minuto a minuto de San Marcos vs Santa Cruz por el torneo de Ascenso 2026