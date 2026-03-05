Iquique y San Marcos de Arica disputan el Clásico del Norte en uno de los partidos más destacados de la Fecha 3 de la Primera B 2026, torneo en el que todavía se están afianzando las ideas de juego y no ha asomado un gran equipo.

Los Dragones Celestes tienen cuatro puntos y quieren mantenerse en la zona alta de la tabla de posiciones, mientras que los ariqueños tienen dos unidades, merced a las dos igualdades cosechadas.

Ambos elencos están invictos aún en la competencia, por lo que un incentivo extra en este duelo será mantener esa condición que les permita solidificar su forma de juego.

¿Qué canal transmite Iquique vs San Marcos por la Primera B 2026?

Para ver este compromiso de Iquique vs San Marcos debes sintonizar TNT Sports a través de TV cable o TNT Sports en HBO Max mediante la aplicación de pago de streaming.

TV : TNT Sports

: TNT Sports Streaming : HBO Max.

: HBO Max. Además, podrás encontrar todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juegan Iquique vs San Marcos por la Primera B 2026?

Iquique vs San Marcos se enfrentan este sábado 7 de marzo a las 20:30 horas en el estadio Tierra de Campeones por la Fecha 3 de la Primera B 2026.

Fecha : Sábado 7 de marzo

: Sábado 7 de marzo Horario : 20:30 horas

: 20:30 horas Estadio: Tierra de Campeones (Iquique)

Árbitros del partido de Iquique vs San Marcos

Los árbitros del duelo de Iquique y San Marcos son:

Árbitro : Mathías Riquelme

: Mathías Riquelme 1er asistente : Miguel Rocha

: Miguel Rocha 2do asistente : Sebastián Pérez

: Sebastián Pérez 4to árbitro: Matías Quila

El XI de Iquique vs San Marcos por la Primera B 2026

Probable formación: Daniel Castillo; Dilan Rojas, Felipe Espinoza, Franco Ledesma, Jorge Araya; Agustín Venezia, César González, Diego Orellana, Joaquín Pereyra; Álvaro Ramos y Edson Puch. DT: Rodrigo Guerrero.

El XI de San Marcos vs Iquique por la Primera B 2026

Probable formación: Benjamín Tapia; Augusto Barrios, Cristóbal Guerra, Matías Moya, Yerko Águila; Camilo Rencoret, Javier Rivera, Nahuel Donadell; Adriano Galleguillos, Camilo Melivilú y Gonzalo Reyes. DT: Iván Sandrock.

