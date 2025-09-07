Magallanes vuelve a tomar aire y se va alejando de la posibilidad de descender en la Primera B 2025, ya que este domingo, por la Fecha 24 del certamen, logró un valioso triunfo como visitante de 3-0 sobre Deportes Santa Cruz en el Estadio Municipal Joaquín Muñoz García.

Con esta contundente victoria a domicilio, Magallanes escaló al decimosegundo puesto de la tabla del ascenso con 26 puntos, quedando a ocho por encima de la zona roja. En tanto los Unionistas se estancaron en el decimocuarto lugar con 25 unidades, guardando igualmente distancia del peligro.

⚽ Los goles de Deportes Santa Cruz vs Magallanes por la Primera B 2025

El elenco Carabelero pudo encaminarse a la victoria en este partido en una inspiradísima jornada del uruguayo Facundo Peraza, quien puso en ventaja a los suyos con un doblete en los 28′ de la primera mitad y luego en los 60′ de partido.

El desenlace del encuentro contó con las expulsiones de Diego Figueroa en la Academia y Hardy Cavero en el cuadro local, ambos a los 88′, para que luego en el tiempo de adición, justo en los 90+7′, Carlos Muñoz pusiera la sentencia con el tercer gol de la visita.

Resumen de Deportes Santa Cruz vs Magallanes

Estadísticas de Deportes Santa Cruz vs Magallanes