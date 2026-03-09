La fecha 3 de la Primera B 2026 se cierra con un atractivo duelo en Independencia. Unión Española recibe a Magallanes en el Estadio Santa Laura, en un cruce que puede empezar a marcar el posicionamiento de ambos equipos en la tabla.

Los hispanos vienen de caer ante Deportes Recoleta, mientras que la Academia rescató un empate frente a San Marcos de Arica. Con el torneo recién comenzando, sumar en esta jornada puede ser clave para mantenerse cerca de los puestos de arriba.

¿Qué canal transmite Unión Española vs Magallanes EN VIVO?

El partido será transmitido por TNT Sports Premium, señal que posee los derechos televisivos del Campeonato de Ascenso. Podrás ver el encuentro en televisión por cable y también a través de su plataforma de streaming.

TNT Sports Premium en cableoperadores:

VTR: 166 (SD) / 856 (HD)

DirecTV: 632 (SD) / 1632 (HD)

Entel: 243 (HD)

Claro: 191 (SD) / 491 (HD)

GTD/Telsur: 72 (SD) / 846 (HD)

Movistar: 487 (SD) / 932 (HD)

Zapping: 100 (HD)

¿A qué hora juegan Unión Española vs Magallanes?

Martes 10 de marzo de 2026

19:00 horas

Estadio Santa Laura, Santiago

El encuentro corresponde a la fecha 3 del Campeonato de Ascenso 2026, torneo que entrega dos cupos a la Primera División: el campeón asciende directamente y el segundo se define mediante liguilla.

¿Dónde ver Unión Española vs Magallanes por TNT Sports Premium?

La señal de TNT Sports Premium transmitirá el partido en vivo para todo Chile a través de televisión por cable. Para acceder a la transmisión es necesario contar con un plan de televisión que incluya este canal dentro de su parrilla deportiva.

¿Dónde ver Unión Española vs Magallanes ONLINE por streaming?

El encuentro también estará disponible en HBO Max, plataforma que transmite los contenidos de TNT Sports en formato digital.

Solo debes ingresar a la aplicación o al sitio web oficial con una cuenta activa para ver el partido desde celulares, tablets, computadores o Smart TV.

También podrás seguir el encuentro EN VIVO y minuto a minuto en AlAireLibre.cl, con relato, estadísticas y análisis en tiempo real.

¿Dónde ver GRATIS Unión Española vs Magallanes?

El partido no tendrá transmisión por señal abierta en Chile.

Se podrá ver a través de TNT Sports Premium (TV de pago) y HBO Max (streaming).

Además, podrás seguirlo GRATIS y EN VIVO en AlAireLibre.cl, con cobertura completa, minuto a minuto, estadísticas y análisis tras el encuentro.

Árbitros designados para Unión Española vs Magallanes

Árbitro principal: Rodrigo Rivera Carrillo

Asistente 1: Ignacio Zamora Arteaga

Asistente 2: Sebastián Castro Cabello

Cuarto árbitro: Héctor Jona Gamboa

¿Cómo llegan Unión Española y Magallanes al partido de Primera B?

Unión Española suma 3 puntos en dos partidos tras vencer a San Luis por 2-0 y caer en la última jornada frente a Deportes Recoleta por 2-1.

Los hispanos se ubican en la séptima posición de la tabla, con tres goles a favor y dos en contra, y buscarán hacerse fuertes en el Estadio Santa Laura para mantenerse cerca de los equipos que lideran el campeonato.

Magallanes, por su parte, también suma 4 puntos en dos fechas luego de derrotar a Curicó Unido por 2-1 y empatar 1-1 ante San Marcos de Arica en la jornada más reciente. La Academia aparece en la quinta posición del Ascenso, por lo que un triunfo en Santiago podría permitirle meterse en la pelea por los primeros lugares.

¿Cómo está la tabla del Ascenso antes del Unión Española vs Magallanes?

Tras dos jornadas disputadas del campeonato, los líderes del torneo son Deportes Recoleta y Puerto Montt, ambos con 6 puntos.

En ese escenario:

Magallanes marcha 5° con 4 puntos

marcha Unión Española aparece 7° con 3 puntos

Un triunfo en este partido puede dejar a cualquiera de los dos equipos cerca de la zona alta de la clasificación.

En resumen

Unión Española recibe a Magallanes por la fecha 3 del Ascenso 2026.

El partido se juega el martes 10 de marzo a las 19:00 horas.

Se disputa en el Estadio Santa Laura.

Transmiten TNT Sports Premium por TV y HBO Max por streaming.

Ambos equipos llegan con tres puntos en el torneo.

El duelo cierra la tercera jornada del campeonato.

Sigue toda la cobertura del Campeonato de Ascenso 2026, con estadísticas, análisis y minuto a minuto en AlAireLibre.cl.