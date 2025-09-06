En un duelo cargado de emociones, San Luis de Quillota se impuso con jerarquía a Santiago Wanderers y le puso freno a su lucha por la cima de la Primera B.

El equipo de Fernando Guajardo llegaba con cuatro partidos sin ganar y con la presión de sumar para no alejarse de la zona de postemporada y cumplieron el objetivo. Los canarios dieron un golpe de autoridad en su casa y lo hicieron en un partido que tuvo de todo.

⚽ Guerra de goles entre San Luis y Wanderers

El marcador se abrió temprano con un buen gol de pecho de Sergio Felipe a los 23 minutos, pero la alegría wanderina duró poco: Martín Carreño igualó al minuto siguiente, con una jugada personal que terminó siendo un golazo para los locales.

Ya en el cierre, Renato Tarifeño apareció con el 2-1 a los 78’, y apenas tres minutos después, Nicolás Molina clavó el tercero, desatando la euforia en el Lucio Fariña Fernández. Wanderers no bajó los brazos y John Valladares descontó a los 87’, aunque la reacción caturra no alcanzó para rescatar puntos.

🥵⚽🇨🇱 ¡AAAAAH, BOEH!



Sergio Felipe abrió la cuenta en el duelo entre San Luis de Quillota y Santiago Wanderers, en el #MatchdaySábado de la Fecha 24 por la #LigaDeAscensoCaixun 2025, con un GOL DE PECHO para Los Caturros…



Y tras cartón, Martín Carreño derrochó PURA MAGIA… pic.twitter.com/Wgz9saNjjw — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) September 6, 2025

🔥 San Luis respira y Wanderers queda tocado

Con este triunfo, San Luis trepó al noveno lugar con 32 puntos y sueña con meterse en la postemporada. Wanderers, en tanto, se estancó en la tercera posición con 38 unidades y perdió la chance de meterle presión al líder del torneo.