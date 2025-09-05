Con metas distintas, el duelo entre San Luis y Wanderers asoma como una pequeña final en la Fecha 24 de la Primera B.
Los Canarios, con una campaña muy irregular, aún sueñan con entrar a la liguilla y para concretar eso deben ganarle a los de Valparaíso.
Wanderers, uno de los animadores del torneo, viene un traspié frente a Rangers y quiere rápidamente volver a los triunfos y ponerle presión al líder Copiapó.
⚽ San Luis vs Wanderers en vivo por la Primera B, minuto a minuto
- Estadísticas de equipos
📆¿Cuándo y qué hora juegan San Luis vs Wanderers?
El duelo entre San Luis y Wanderers está pactado para este sábado 6 de septiembre a las 12:30 horas en el estadio Bicentenario Lucio Fariña de Quillota.
- 🗓️ Fecha: Sábado 6 de septiembre.
- 🕑 Hora: 12:30 horas
- 🏟️ Estadio: Bicentenario Lucio Fariña, Quillota.
📡¿Dónde v en vivo San Luis vs Wanderers?
- 📺 TV: TNT Sports.
- 💻 Streaming: TNT Sport en HBO Max
🟨 Árbitros del San Luis vs Wanderers
- Juez central: Héctor Jona
- 1er asistente: Alan Sandoval
- 2do asistente: Sergio Lagos
- 4to árbitro: Mario Salvo
📝Las formaciones de San Luis vs Wanderers
San Luis: Daniel Retamal; Cristóbal Vergara, Gabriel Sarria, Guillermo Avello, Nicolás Muñoz; Alonso Rodríguez, Gonzalo Bustos, Javier Retamales, Juan Araya; Martín Carreño, Sebastián Parada.
DT: Fernando Guajardo.
Wanderers: Eduardo Miranda, Axel Herrera, Sergio Felipe, Victor Espinoza, Diego Torres, Leandro Navarro, Joaquín Pereira, Jorge Gatica, Jorge Luna, Maximiliano Cuadra, Ethan Espinoza.
DT: Domingo Sorace.