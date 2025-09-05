Con metas distintas, el duelo entre San Luis y Wanderers asoma como una pequeña final en la Fecha 24 de la Primera B.

Los Canarios, con una campaña muy irregular, aún sueñan con entrar a la liguilla y para concretar eso deben ganarle a los de Valparaíso.

Wanderers, uno de los animadores del torneo, viene un traspié frente a Rangers y quiere rápidamente volver a los triunfos y ponerle presión al líder Copiapó.

⚽ San Luis vs Wanderers en vivo por la Primera B, minuto a minuto

Primera B – 2025 DÍA DE PARTIDO 24 San Luis Sin Comenzar Santiago Wanderers Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos SAN 0 – 1 SAN 04/05/2025 SAN 0 – 0 SAN 07/09/2024 SAN 6 – 0 SAN 05/06/2024 SAN 0 – 0 SAN 29/07/2023 SAN 0 – 2 SAN 14/03/2023

📆¿Cuándo y qué hora juegan San Luis vs Wanderers?

El duelo entre San Luis y Wanderers está pactado para este sábado 6 de septiembre a las 12:30 horas en el estadio Bicentenario Lucio Fariña de Quillota.

🗓️ Fecha: Sábado 6 de septiembre.

🕑 Hora: 12:30 horas

🏟️ Estadio: Bicentenario Lucio Fariña, Quillota.

📡¿Dónde v en vivo San Luis vs Wanderers?

📺 TV: TNT Sports.

💻 Streaming: TNT Sport en HBO Max

🟨 Árbitros del San Luis vs Wanderers

Juez central: Héctor Jona

1er asistente: Alan Sandoval

2do asistente: Sergio Lagos

4to árbitro: Mario Salvo

📝Las formaciones de San Luis vs Wanderers

San Luis: Daniel Retamal; Cristóbal Vergara, Gabriel Sarria, Guillermo Avello, Nicolás Muñoz; Alonso Rodríguez, Gonzalo Bustos, Javier Retamales, Juan Araya; Martín Carreño, Sebastián Parada.

DT: Fernando Guajardo.

Wanderers: Eduardo Miranda, Axel Herrera, Sergio Felipe, Victor Espinoza, Diego Torres, Leandro Navarro, Joaquín Pereira, Jorge Gatica, Jorge Luna, Maximiliano Cuadra, Ethan Espinoza.

DT: Domingo Sorace.