Con metas distintas, el duelo entre San Luis y Wanderers asoma como una pequeña final en la Fecha 24 de la Primera B.

Los Canarios, con una campaña muy irregular, aún sueñan con entrar a la liguilla y para concretar eso deben ganarle a los de Valparaíso.

Wanderers, uno de los animadores del torneo, viene un traspié frente a Rangers y quiere rápidamente volver a los triunfos y ponerle presión al líder Copiapó.

⚽ San Luis vs Wanderers en vivo por la Primera B, minuto a minuto

Primera B – 2025 DÍA DE PARTIDO 24
San Luis
06/09/2025 12:30
Sin Comenzar
Santiago Wanderers
  • Estadísticas de equipos
Últimos enfrentamientos
SAN 0 – 1 SAN 04/05/2025
SAN 0 – 0 SAN 07/09/2024
SAN 6 – 0 SAN 05/06/2024
SAN 0 – 0 SAN 29/07/2023
SAN 0 – 2 SAN 14/03/2023

📆¿Cuándo y qué hora juegan San Luis vs Wanderers?

El duelo entre San Luis y Wanderers está pactado para este sábado 6 de septiembre a las 12:30 horas en el estadio Bicentenario Lucio Fariña de Quillota.

  • 🗓️ Fecha: Sábado 6 de septiembre.
  • 🕑 Hora: 12:30 horas
  • 🏟️ Estadio: Bicentenario Lucio Fariña, Quillota.

📡¿Dónde v en vivo San Luis vs Wanderers?

  • 📺 TV: TNT Sports.
  • 💻 Streaming: TNT Sport en HBO Max

🟨 Árbitros del San Luis vs Wanderers

  • Juez central: Héctor Jona
  • 1er asistente: Alan Sandoval
  • 2do asistente: Sergio Lagos
  • 4to árbitro: Mario Salvo

📝Las formaciones de San Luis vs Wanderers

San Luis: Daniel Retamal; Cristóbal Vergara, Gabriel Sarria, Guillermo Avello, Nicolás Muñoz; Alonso Rodríguez, Gonzalo Bustos, Javier Retamales, Juan Araya; Martín Carreño, Sebastián Parada. 

DT: Fernando Guajardo.

Wanderers: Eduardo Miranda, Axel Herrera, Sergio Felipe, Victor Espinoza, Diego Torres, Leandro Navarro, Joaquín Pereira, Jorge Gatica, Jorge Luna, Maximiliano Cuadra, Ethan Espinoza. 

DT: Domingo Sorace.