Rangers de Talca recibe a la U de Concepción en el estadio Fiscal Manuel Moya Medel de Cauquenes, en duelo válido por la Fecha 24 de la Primera B.
Los piducanos llegan llenos de dudas a este partido. Rangers ha empatado 4 de sus últimos 7 partidos y aún tiene chances matemáticas de entrar a la liguilla.
Claro que para que eso pase, los de Talca deben derrotar a la Universidad de Concepción.
El Campanil llega con un tranco arrasador, ha ganado 4 de sus últimos 5 partidos, y espera vencer en Cauquenes para llegar al primer lugar de la tabla de la Primera B
⚽ Rangers vs U de Concepción en vivo por la Primera B, minuto a minuto
- Estadísticas de equipos
📆¿Cuándo y qué hora juegan Rangers vs U de Concepción?
El duelo entre Rangers y la U de Concepción está pactado para este sábado 6 de septiembre a las 12:30 horas en el estadio Fiscal Manuel Moya Medel.
- 🗓️ Fecha: Sábado 6 de septiembre.
- 🕑 Hora: 12:30 horas
- 🏟️ Estadio: Fiscal Manuel Moya Medel, Cauquenes.
📡¿Dónde v en vivo Rangers vs U de Concepción?
- 📺 TV: TNT Sports.
- 💻 Streaming: TNT Sport en HBO Max
🟨 Árbitros del Rangers vs U de Concepción
- Juez central: Franco Jiménez
- 1er asistente: Sebastián Pérez
- 2do asistente: Cristóbal Berríos
- 4to árbitro: Matías Assadi
📝Las formaciones de Rangers vs U de Concepción
Rangers: José Luis Gamonal, Miguel Sanhueza, Maximiliano González, Camilo Rodríguez, Vicente Durán, Sebastián Leyton, Agustín Mora, Gonzalo Álvarez, Gonzalo Reyes, Isaac Díaz, Matías Sandoval.
DT: Erwin Durán.
U de Concepción: Cristián Campestrini; Bastián Ubal, Cristopher Medina, Osvaldo González, Yerco Oyanedel; Bryan Ogaz, Harol Salgado, Jeison Fuentealba, Luis Rojas; Iam González, Mateo Levato.
DT: Cristián Muñoz.