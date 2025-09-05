Rangers de Talca recibe a la U de Concepción en el estadio Fiscal Manuel Moya Medel de Cauquenes, en duelo válido por la Fecha 24 de la Primera B.

Los piducanos llegan llenos de dudas a este partido. Rangers ha empatado 4 de sus últimos 7 partidos y aún tiene chances matemáticas de entrar a la liguilla.

Claro que para que eso pase, los de Talca deben derrotar a la Universidad de Concepción.

El Campanil llega con un tranco arrasador, ha ganado 4 de sus últimos 5 partidos, y espera vencer en Cauquenes para llegar al primer lugar de la tabla de la Primera B

⚽ Rangers vs U de Concepción en vivo por la Primera B, minuto a minuto

Primera B – 2025 DÍA DE PARTIDO 24 Rangers Sin Comenzar Universidad de Concepción Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos UNI 0 – 0 RAN 02/05/2025 RAN 1 – 2 UNI 05/10/2024 UNI 2 – 1 RAN 19/05/2024 UNI 2 – 0 RAN 18/07/2023 UNI 3 – 2 RAN 19/06/2023

📆¿Cuándo y qué hora juegan Rangers vs U de Concepción?

El duelo entre Rangers y la U de Concepción está pactado para este sábado 6 de septiembre a las 12:30 horas en el estadio Fiscal Manuel Moya Medel.

🗓️ Fecha: Sábado 6 de septiembre.

🕑 Hora: 12:30 horas

🏟️ Estadio: Fiscal Manuel Moya Medel, Cauquenes.

📡¿Dónde v en vivo Rangers vs U de Concepción?

📺 TV: TNT Sports.

💻 Streaming: TNT Sport en HBO Max

🟨 Árbitros del Rangers vs U de Concepción

Juez central: Franco Jiménez

1er asistente: Sebastián Pérez

2do asistente: Cristóbal Berríos

4to árbitro: Matías Assadi

📝Las formaciones de Rangers vs U de Concepción

Rangers: José Luis Gamonal, Miguel Sanhueza, Maximiliano González, Camilo Rodríguez, Vicente Durán, Sebastián Leyton, Agustín Mora, Gonzalo Álvarez, Gonzalo Reyes, Isaac Díaz, Matías Sandoval.

DT: Erwin Durán.

U de Concepción: Cristián Campestrini; Bastián Ubal, Cristopher Medina, Osvaldo González, Yerco Oyanedel; Bryan Ogaz, Harol Salgado, Jeison Fuentealba, Luis Rojas; Iam González, Mateo Levato.

DT: Cristián Muñoz.