Rangers y Unión San Felipe se citan este domingo 14 de septiembre desde las 12:00 horas de nuestro país en la Fecha 25 de la Primera B 2025. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Fiscal de Talca.
Los rojinegros llegan a este compromiso luego de una serie de tres partidos seguidos sin ganar, ubicándose en el décimo lugar de la tabla con 30 puntos, a tres de alcanzar la zona de liguilla por el ascenso. Los del Aconcagua por su lado, están en el decimotercer puesto con 26 unidades, a ocho sobre la zona de descenso.
⚽ Rangers vs San felipe en vivo, por la Primera B: minuto a minuto
- Estadísticas de equipos
🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Rangers vs San Felipe?
El partido Rangers vs San Felipe se jugará este domingo 14 de septiembre, a partir de las 12:00 horas en el Estadio Fiscal de Talca.
🏟 Estadio: Fiscal de Talca
🗓 Fecha: Domingo 14 de septiembre
🕗 Hora: 12:00 horas
📡 ¿Dónde ver en vivo Rangers vs San Felipe?
📺 TV: No tendrá transmisión.
💻 Streaming: No tendrá transmisión.
🖥️ Podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.
🔴 El XI de Rangers vs San Felipe por la Primera B 2025
Oncena probable: A confirmar.
⚪️ El XI de San Felipe vs Rangers por la Primera B 2025
Once probable: A confirmar.