Rangers y Unión San Felipe se citan este domingo 14 de septiembre desde las 12:00 horas de nuestro país en la Fecha 25 de la Primera B 2025. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Fiscal de Talca.

Los rojinegros llegan a este compromiso luego de una serie de tres partidos seguidos sin ganar, ubicándose en el décimo lugar de la tabla con 30 puntos, a tres de alcanzar la zona de liguilla por el ascenso. Los del Aconcagua por su lado, están en el decimotercer puesto con 26 unidades, a ocho sobre la zona de descenso.

⚽ Rangers vs San felipe en vivo, por la Primera B: minuto a minuto

Primera B – 2025 DÍA DE PARTIDO 25 Rangers Sin Comenzar Unión San Felipe Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos UNI 0 – 2 RAN 17/05/2025 UNI 1 – 1 RAN 08/09/2024 RAN 2 – 1 UNI 28/04/2024 RAN 1 – 4 UNI 26/08/2023 RAN 1 – 3 UNI 22/04/2023

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Rangers vs San Felipe?

El partido Rangers vs San Felipe se jugará este domingo 14 de septiembre, a partir de las 12:00 horas en el Estadio Fiscal de Talca.

🏟 Estadio: Fiscal de Talca

🗓 Fecha: Domingo 14 de septiembre

🕗 Hora: 12:00 horas

📡 ¿Dónde ver en vivo Rangers vs San Felipe?

📺 TV: No tendrá transmisión.

💻 Streaming: No tendrá transmisión.

🖥️ Podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

🔴 El XI de Rangers vs San Felipe por la Primera B 2025

Oncena probable: A confirmar.

⚪️ El XI de San Felipe vs Rangers por la Primera B 2025

Once probable: A confirmar.