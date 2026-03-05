Unión San Felipe se enfrenta a Deportes Antofagasta este viernes 6 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Municipal de San Felipe por la tercera fecha de la Primera B 2026. El partido será transmitido a través de TNT Sports y TNT Sports en HBO Max.

Los locales llegan exigidos a este encuentro, puesto que registran una derrota y un empate en sus primeros dos partidos. Por su parte, los Pumas debutaron con un triunfo, pero vienen de caer en su último duelo ante Deportes Puerto Montt en condición de local.

¿Quién transmite en vivo San Felipe vs Antofagasta?

El compromiso entre Unión San Felipe y Deportes Antofagasta se transmitirá a través de TNT Sports y TNT Sports en HBO Max.

TV: TNT Sports.

Streaming: TNT Sports en HBO Max.

¿Cuándo y a qué hora juegan San Felipe vs Antofagasta?

Unión San Felipe y Deportes Antofagasta se enfrentan este viernes 6 de marzo a las 18:90 horas en el Estadio Municipal de San Felipe.

Fecha: Viernes 6 de marzo

Hora: 18:00 horas

Estadio: Estadio Municipal de San Felipe

Árbitros del partido entre San Felipe vs Antofagasta

Árbitro: Rodrigo Farías

Rodrigo Farías 1er asistente: Joaquín Arrué

Joaquín Arrué 2do asistente: Carlos Carrasco

Carlos Carrasco Cuarto árbitro: Fabián Reyes

El XI de San Felipe vs Antofagasta por la Primera B 2026

Posible formación: Leandro Cañete; Luis García, Byron Guajardo, Kevin Serrano, Diego Bravo; Norberto Palmeri, Axel León, Benjamín Aravena, Gonzalo Jara, Bairo Riveros; Patricio Muñoz. DT: Luis Landeros.

El XI de Antofagasta vs San Felipe por la Primera B 2026

Probable formación: Juan Cisternas; Manuel Maluenda, Mathías Suárez, Cristian Díaz, Zacarías Abuhadba; Fabián Manzano, Sergio Hinojosa, Adrián Cuadra; Kevin Campillay, Matías Gallegos y Brayan Hurtada. DT: Luis Marcoleta.

Minuto a minuto de San Felipe vs Antofagasta por la Primera B 2026

Primera B – 2026 DÍA DE PARTIDO 3 Unión San Felipe Sin Comenzar Antofagasta Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos UNI 0 – 2 ANT 23/08/2025 ANT 2 – 2 UNI 20/04/2025 UNI 1 – 1 ANT 18/08/2024 UNI 1 – 4 ANT 07/04/2024 UNI 2 – 1 ANT 16/07/2023

