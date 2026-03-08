Unión San Felipe golpeó el mercado de la Primera B con una incorporación que rápidamente llamó la atención en el fútbol chileno. El club aconcagüino confirmó la llegada del delantero argentino Agustín Fontana, un jugador que hace algunos años protagonizó una millonaria operación cuando River Plate pagó cerca de US$2 millones por su pase.

El atacante de 29 años fue anunciado oficialmente por el Uní Uní a través de sus redes sociales, donde el club le dio la bienvenida como nuevo integrante del plantel. “El delantero argentino se suma al Uní Uní. Te deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa”, publicó la institución en su cuenta de Instagram para confirmar su incorporación.

La llegada del delantero responde a una necesidad clara del equipo dirigido por Luis Landeros, que buscaba sumar variantes ofensivas en la recta final del mercado de fichajes, el cual cerrará este jueves 12 de marzo.

Unión San Felipe mueve el mercado del ascenso

San Felipe ha tenido un inicio irregular en la Liga de Ascenso. El equipo sufrió un duro golpe en el debut tras caer 5-0 frente a Deportes Iquique. Sin embargo, el cuadro aconcagüino logró reaccionar en las fechas siguientes.

Primero rescató un empate ante Santiago Wanderers y luego consiguió su primera victoria de la temporada tras vencer por 2-0 a Deportes Antofagasta. En ese escenario, el club decidió reforzar su ataque con un delantero de experiencia en el fútbol argentino.

El fichaje millonario que hizo River Plate

Fontana saltó a la escena del fútbol argentino tras una destacada temporada con Banfield en 2020, rendimiento que llevó a River Plate a apostar fuerte por su fichaje en 2021. El club de Núñez desembolsó cerca de US$2 millones por el delantero, aunque no logró anotar ningún gol y apenas jugó 15 partidos.

Ahora el delantero argentino tendrá un nuevo desafío en el fútbol chileno. En Unión San Felipe esperan que el exjugador de River Plate aporte experiencia y goles para fortalecer el ataque durante la temporada de la Primera B.