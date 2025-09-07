Deportes Antofagasta vs Santiago Morning se enfrentarán este domingo 7 de septiembre a las 12:30 horas por la fecha 24 de la Primera B. El compromiso se disputará en el Estadio Calvo y Bascuñán y será transmitido por TNT Sports y vía streaming en TNT Sports en Max.
El cuadro Puma llega tras igualar 0-0 en su visita a San Marcos de Arica, mientras que los microbuseros vienen golpeados tras caer por 4-1 frente a Deportes Concepción.
En la tabla de posiciones, Antofagasta marcha en la sexta posición con 33 puntos, mientras que Santiago Morning se ubica último con 18 unidades.
- Christian Bravo 16′
- Byron Nieto 47′
- Ignacio Jara 48′
- Tobias Figueroa 72′
- Richard Paredes 45′
- Tobias Figueroa 75′
- Diego Ceron 25′
- Resumen
- Estadísticas de equipos
📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Antofagasta vs Santiago Morning?
El partido se disputará este domingo 7 de septiembre, a partir de las 12:30 horas en el Estadio Calvo y Bascuñán.
🗓 Fecha: Domingo 7 de septiembre.
🕒 Hora: 12:30 horas.
🏟 Estadio: Estadio Calvo y Bascuñán.
📺 ¿Dónde ver en vivo Antofagasta vs Santiago Morning?
📺 TV: TNT Sports.
💻 Streaming: TNT Sports en Max.
🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre.
🟨 Árbitros del partido entre Antofagasta vs Santiago Morning
Árbitro: Mathias Riquelme
1er asistente: Mario Lagos
2do asistente: Ignacio Zamora
Cuarto árbitro: Gustavo Ahumada
📝 El XI de Antofagasta vs Santiago Morning por la Primera B 2025
Fernando Hurtado; Brayams Viveros, Manuel Maluenda, Nicolás Berardo, Zacarías Abuhabda; Christian Bravo, Felipe Báez, Ignacio Jara, Sergio Hinojosa; Richard Paredes, Tobías Figueroa. DT: Luis Marcoleta.
📝 El XI de Santiago Morning vs Antofagasta por la Primera B 2025
Leandro Cañete; Diego Cerón, Gonzalo Santelices, Kevin Vásquez, Martín Delgado; Enzo Ormeño, Kevin Campillay, Mauricio Iturra, Tomás Asprea; Diego Arias, Wladimir Cid. DT: Cristián Febre.