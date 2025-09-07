Deportes Antofagasta vs Santiago Morning se enfrentarán este domingo 7 de septiembre a las 12:30 horas por la fecha 24 de la Primera B. El compromiso se disputará en el Estadio Calvo y Bascuñán y será transmitido por TNT Sports y vía streaming en TNT Sports en Max.

El cuadro Puma llega tras igualar 0-0 en su visita a San Marcos de Arica, mientras que los microbuseros vienen golpeados tras caer por 4-1 frente a Deportes Concepción.

En la tabla de posiciones, Antofagasta marcha en la sexta posición con 33 puntos, mientras que Santiago Morning se ubica último con 18 unidades.

Primera B – 2025 DÍA DE PARTIDO 24
Antofagasta
07/09/2025 12:30
4
0
Descanso : 1 0
Finalizado
Santiago Morning
  • Christian Bravo 16′
  • Byron Nieto 47′
  • Ignacio Jara 48′
  • Tobias Figueroa 72′
  • Richard Paredes 45′
  • Tobias Figueroa 75′
  • Diego Ceron 25′
  • Resumen
  • Estadísticas de equipos
75 ‘
Antofagasta
Tarjeta roja : Tobias Figueroa
72 ‘
Antofagasta
Gol regular : Tobias Figueroa
48 ‘
Antofagasta
Gol regular : Ignacio Jara
45 + 3 ‘
Antofagasta
Tarjeta roja : Richard Paredes
47 ‘
Antofagasta
Gol regular : Byron Nieto
25 ‘
Santiago Morning
Tarjeta roja : Diego Ceron
16 ‘
Antofagasta
Gol regular : Christian Bravo
Últimos enfrentamientos
SAN 1 – 1 ANT 04/05/2025
ANT 0 – 0 SAN 25/08/2024
ANT 1 – 0 SAN 13/04/2024
ANT 2 – 1 SAN 23/07/2023
SAN 0 – 1 ANT 05/03/2023

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Antofagasta vs Santiago Morning?

El partido se disputará este domingo 7 de septiembre, a partir de las 12:30 horas en el Estadio Calvo y Bascuñán.

🗓 Fecha: Domingo 7 de septiembre.
🕒 Hora: 12:30 horas.
🏟 Estadio: Estadio Calvo y Bascuñán.

📺 ¿Dónde ver en vivo Antofagasta vs Santiago Morning?

📺 TV: TNT Sports.
💻 Streaming: TNT Sports en Max.
🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre.

🟨 Árbitros del partido entre Antofagasta vs Santiago Morning

Árbitro: Mathias Riquelme
1er asistente: Mario Lagos
2do asistente: Ignacio Zamora
Cuarto árbitro: Gustavo Ahumada

📝 El XI de Antofagasta vs Santiago Morning por la Primera B 2025

Fernando Hurtado; Brayams Viveros, Manuel Maluenda, Nicolás Berardo, Zacarías Abuhabda; Christian Bravo, Felipe Báez, Ignacio Jara, Sergio Hinojosa; Richard Paredes, Tobías Figueroa. DT: Luis Marcoleta.

📝 El XI de Santiago Morning vs Antofagasta por la Primera B 2025

Leandro Cañete; Diego Cerón, Gonzalo Santelices, Kevin Vásquez, Martín Delgado; Enzo Ormeño, Kevin Campillay, Mauricio Iturra, Tomás Asprea; Diego Arias, Wladimir Cid. DT: Cristián Febre.