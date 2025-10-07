Chile se enfrenta a su examen más importante en el Mundial Sub 20 este martes por la noche, en un encuentro que cita al elenco nacional frente a México en busca de la ansiada clasificación a los cuartos de final del certamen que se lleva a cabo en nuestro país.

Mientras La Roja superó a duras penas el Grupo A de este Mundial, de hecho se favoreció de tener una menor cantidad de tarjetas amarillas que Egipto, la escuadra mexicana avanzó invicta como segunda del Grupo C, uno que integraron también potencias como España, Brasil y que lideró la sorpresiva Marruecos. Por ello, es que el escenario se presenta de alta complejidad y el técnico Nicolás Córdova prepara lo mejor que tiene a disposición para este compromiso.

🔘 Nico Córdova ajusta solo una pieza en la formación de Chile vs México

Pese a todas las dudas que sembró el rendimiento de Chile en la fase de grupos del torneo, inclusive la victoria ante Nueva Zelanda, Córdova no pretende modificar en demasía el equipo titular que ha venido jugando cada partido.

Por ello, es que de acuerdo a la información entregada por Emol en las últimas horas, la gran novedad del combinado nacional estará en el ataque con el ingreso de Francisco Marchant por Vicente Álvarez, mientras que el resto se mantendrá igual recordando las bajas por lesión de Emiliano Ramos y Matías Pérez.

Marchant tendrá su gran oportunidad como titular en Chile este martes/ © Photosport

⚽ El XI titularísimo que parará Chile esta noche

De esta manera, con el único ingreso de Marchant por Álvarez el XI estelar de Chile está más que confirmado, de no mediar nada extraño en las horas previas al encuentro.

El equipo que saldrá desde el arranque en La Rojita será con: Sebastián Mella; Felipe Faúndez, Milovan Celis, Nicolás Suárez, Ian Garguez y Patricio Romero; Javier Cárcamo, Lautaro Millán y Agustín Arce; Vicente Álvarez y Juan Francisco Rossel.

🕒 ¿A qué hora juega Chile vs México en el Mundial Sub 20?

El partido entre Chile y México por el Mundial Sub 20 está programado para este martes 7 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

🏟️Estadio: Elías Figueroa Brander (Valparaíso)

📅Fecha: Martes 7 de octubre

🕗Horario: 20:00 horas

