Chile enfrentará un duro desafío en el Mundial Sub 20 este martes. Tras superar la fase de grupos, La Roja se medirá a México en los octavos de final de la Copa del Mundo, instancia que logrará sortear para meterse entre los ocho mejores del planeta.

Sin embargo, en el combinado nacional son conscientes que la tarea no será para nada fácil. En la antesala del cruce, el cuestionado Nicolás Córdova anticipó el encuentro y entregó las llaves para que el equipo de todos pueda quedarse con la clasificación.

⚽ Nicolás Córdova palpitó el duelo ante México

En primer lugar, Córdova destacó las fortalezas de México, selección que enfrentarán en busca de los cuartos de final. “Es un rival muy complejo, estuvimos viendo estos días los partidos con más detalles. Tienen variados sistemas, han hecho mucho lo de jugar con tres centrales y con dos mediapuntas y un nueve de referencia”, indicó.

“Tienen jugadores de muy buen pie, que llevan mucho rato jugando en los principales equipos de la liga mexicana, así que seguramente va a ser un partido complejo, abierto, porque ellos proponen muchísimo”, agregó.

🧠 Córdova apela a la fortaleza mental de La Roja

Por otro lado, Córdova señaló que “hay que interpretar los momentos. Hay momentos en los que hay que tener más la pelota, otros en los que se necesita ser más punzante. El otro día se hicieron 75 u 80 minutos de muy buen juego y los últimos 10 entramos en un caos donde quisimos jugar más rápido de lo que el partido pedía y esas cosas hay que corregir, sobre todo mañana que ya no hay vuelta atrás”.

Por último, explicó que la selección está apelando a la fortaleza mental de los jugadores pensando en la recta final de la Copa del Mundo. “El grupo de psicólogos y coaches están trabajando con ellos porque para muchos de ellos esto es algo nuevo en general. Jugar con esta cantidad de público, ser el centro de la atención del fútbol chileno, se han visto expuestos por primera vez a una crítica grande porque no hemos podido consolidar los resultados. Hay una serie de situaciones que han sido nuevas y que ellos están aprendiendo recién a manejar. Esperemos que mañana estén en las mejores condiciones futbolísticas y sobre todo de cabeza para enfrentar un partido en una ciudad que ama el fútbol y que creo que nos va a sostener”, concluyó.

📅 ¿Cuándo juega Chile vs México por el Mundial Sub 20?

Chile se enfrentará a México por los octavos de final del Mundial Sub 20 este martes 7 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

🔗 Sigue todo los pormenores del cruce entre Chile y México a través de Al Aire Libre.