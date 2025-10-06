El Mundial Sub 20 entra en su fase decisiva y Chile Sub 20, liderado por Nicolás Córdova se mide ante México en un partido con aroma a revancha. Las probabilidades dan una ligera ventaja a la Roja, pero los aztecas llegan con la moral alta tras sobrevivir al “grupo de la muerte”.

El duelo promete emociones fuertes, historia y mucho análisis.

🔥 Las probabilidades de Chile ante México en el Mundial Sub 20

Según las proyecciones, Chile tiene un 39.1% de opciones de ganar en los 90 minutos, mientras que México presenta un 35%, y el empate se estima en un 25.9%.

Si el partido se extiende hasta la tanda de penales, el pronóstico favorece a La Roja:

🇨🇱 Chile clasifica a cuartos: 52.1%

52.1% 🇲🇽 México clasifica: 47.9%

🤖 Los resultados más probables del Chile vs México según la IA

Los cinco resultados más probables según simulaciones son:

1️⃣ Chile 1-1 México (12.2%)

2️⃣ Chile 1-0 México (9.2%)

3️⃣ México 1-0 Chile (8.9%)

4️⃣ Chile 2-1 México (8.4%)

5️⃣ México 2-1 Chile (7.8%)

⚽ Chile Sub 20: irregularidad, presión y el factor local

La Selección Chilena Sub 20 clasificó con lo justo, sumando sólo tres puntos en la fase de grupos. Sin embargo, jugar como local puede ser el factor que equilibre el duelo. El equipo de Nicolás Córdova ha sido criticado por su falta de gol y su irregularidad, aunque confían en que el apoyo del público marque la diferencia.

🇲🇽 México llega inspirado tras sobrevivir al grupo de la muerte

El combinado mexicano mostró carácter en el Mundial Sub 20. Empató 2-2 con Brasil y dejó en el camino a selecciones como España y Marruecos. Esa resiliencia hace del Tri un rival peligroso. Además, el talento joven de figuras como Gilberto Mora, de apenas 16 años, ha sido clave en su rendimiento.

🏟️ ¿Dónde y cuándo ver el Chile vs México Sub 20?

📅 Fecha: Martes 7 de octubre

Martes 7 de octubre 🕗 Hora: 20:00 (horario de Chile)

20:00 (horario de Chile) 🏟️ Estadio: Elías Figueroa Brander, Playa Ancha, Valparaíso

Elías Figueroa Brander, Playa Ancha, Valparaíso 📺 TV: Chilevisión y DirecTV

Chilevisión y DirecTV 📲 Streaming: MiCHV y DGO.

📲 Puedes seguir las informaciones del Mundial Sub 20 junto a Al Aire Libre.