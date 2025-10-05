La selección chilena tendrá otro importante desafío en el Mundial sub 20 este martes 7 de octubre cuando se vean las caras con la sorpresiva México en el Estadio Elías Figueroa, una escuadra azteca que está dirigida por el joven entrenador Eduardo Arce, quien tiene un particular episodio con un crack del fútbol chileno, más específicamente un jugador de Colo Colo.

Previo a tomar el mando de la sub 20 de México, Eduardo Arce dirigió al Puebla en su país en el año 2023, etapa en la que luego de uno de los tantos partidos de su equipo tuvo un cruce lleno de tensión con una de las principales figuras del actual plantel del Cacique.

México se medirá a Chile este martes en el Elías Figueroa/ © Photosport

🫨 El tenso cruce que protagonizó hace años el DT de México sub 20 con Javier Correa

Este encontrón que protagonizó Eduardo Arce fue nada menos que con el goleador de Colo Colo, Javier Correa, todo en el marco de un partido que enfrentó a Puebla con Santos Laguna, el en ese entonces club del artillero del elenco de Macul.

Por la novena fecha del Clausura mexicano en 2023, Santos Laguna venció por 3-2 a Puebla pero el resultado quedó en segundo plano todo por un tenso cruce que hubo entre el entrenador mexicano y Correa tanto en la cancha y también en zona mixta. “El técnico de Puebla tiene que cerrar un poquito la boca y dedicarse a entrenar a los jugadores de él, no a ver si yo salgo rápido, porque es la segunda vez que me hace lo mismo, la segunda vez. Y me gustaría que me lo diga enfrente todas las cosas que gritó, pero como no tiene huevos no me lo va a decir. Pero me gustaría escuchar que me lo diga de frente”, señalaba el “9” de Colo Colo antes de ir a encarar a Arce, que hizo presencia en el lugar.

Al dirigirse al DT de Puebla ambos protagonizaron una conversación para nada amigable e incluso Correa le hizo un ademán de ir a pelear fuera del estadio, sin embargo, Arce decidió irse por otro camino mientras le decía al goleador “todo el día provocas”. Una sabrosa anécdota antes que México se vea las caras con Chile este martes 7 de octubre, desde las 20:00 horas, por el paso a los cuartos de final de este Mundial sub 20.

Este fue el recordado episodio entre Eduardo Arce y Javier Correa: