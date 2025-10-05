La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó este domingo la salida de Ramon Menezes, entrenador de la Selección Sub 20 de Brasil, tras su temprana eliminación en el Mundial de Chile 2025.

Según informó la propia CBF a través de sus redes oficiales, la decisión fue tomada “tras evaluar el ciclo de trabajo desarrollado hasta la fecha”, agradeciendo además “la dedicación y profesionalismo demostrados” por Menezes en sus distintas etapas dentro de la federación, incluyendo su paso por la selección adulta.

⚽ ¿Por qué Ramon Menezes fue destituido por la CBF?

La eliminación de Brasil en la primera ronda del Mundial Sub 20 de Chile fue el detonante. El cuadro dirigido por Menezes no logró avanzar en el grupo donde compartía con México, Marruecos y España, cerrando una participación decepcionante para una selección históricamente protagonista en la categoría.

A Confederação Brasileira de Futebol comunica que Ramon Menezes não é mais o técnico da Seleção Brasileira masculina Sub-20. A decisão foi tomada após avaliação sobre o ciclo de trabalho desenvolvido até aqui.



A CBF agradece a dedicação e o profissionalismo demonstrados por… pic.twitter.com/wTZ2MlSGes — brasil (@CBF_Futebol) October 5, 2025

❌ Ramon Menezes fue destituido al día siguiente de la eliminación

Con la salida de Menezes, el torneo juvenil deja a su primer técnico destituido, una muestra del nivel de exigencia que arrastra el fútbol brasileño. La CBF, de momento, no ha confirmado a su reemplazante, aunque medios locales aseguran que ya se analizan nombres con experiencia en divisiones menores y campeonatos internacionales.

📲 Todas las noticias del Mundial Sub 20 están en Al Aire Libre.