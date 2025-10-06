La Selección de Chile Sub 20 se prepara para un duelo con historia frente a México en los octavos del Mundial Sub 20, y todas las miradas están puestas en una joven figura: Gilberto Mora, el atacante de apenas 16 años que está deslumbrando con números impresionantes. Su rendimiento, además, ha encendido la ilusión mexicana de cobrar revancha del recordado 7-0 sufrido ante la Roja adulta en 2016.

🇲🇽 Gilberto Mora, la figura que ilusiona a México en el Mundial Sub 20

Con sólo 16 años, Gilberto Mora está siendo una de las grandes sorpresas del torneo. El delantero del Club Tijuana ya suma:

⚽ 3 goles y 1 asistencia en 3 partidos.

en 3 partidos. 🎯 Participación directa en los 5 goles que ha marcado México en la Copa.

que ha marcado México en la Copa. 🧠 Asistencia clave ante Brasil y doblete frente a España.

Sus actuaciones lo han transformado en la gran esperanza mexicana y, según reportan medios aztecas, clubes europeos como el Real Madrid siguen de cerca su progreso.

🔥 Un Chile Sub 20 con presión y el recuerdo del 7-0

El equipo de Nicolás Córdova llega a esta instancia tras un irregular rendimiento en fase de grupos con dos derrotas y una victoria. Como la Roja juvenil no ha mostrado pasajes de buen juego, el desafío frente a un México inspirado despierta dudas y, sobre todo, el recuerdo. Y se piensa en esta llave de octavos de final, en el momento preciso para tomarse revancha de la recordada goleada.

Para Córdova, el partido puede marcar un antes y un después en su proceso, que ya ha sido criticado en la prensa local y también por sus pares en diferentes ámbitos.

🌎 Lo que se espera del duelo entre México y Chile en el Mundial Sub 20

Será un choque de estilos y generaciones. Mientras México confía en el talento precoz de Mora, Chile apelará a la reacción del equipo de Nicolás Córdova y a una defensa que deberá contener a una de las ofensivas más efectivas del certamen. Sumado a que la Roja tiene dos bajas por lesión y que no volverán en todo el torneo.

🏟️ ¿Dónde y cuándo ver el Chile vs México Sub 20?

📅 Fecha: Martes 7 de octubre

Martes 7 de octubre 🕗 Hora: 20:00 (horario de Chile)

20:00 (horario de Chile) 🏟️ Estadio: Elías Figueroa Brander, Playa Ancha, Valparaíso

Elías Figueroa Brander, Playa Ancha, Valparaíso 📺 TV: Chilevisión y DirecTV

Chilevisión y DirecTV 📲 Streaming: MiCHV y DGO.

📲 Puedes seguir las informaciones del Mundial Sub 20 junto a Al Aire Libre.

