México ya tiene rival en los octavos de final del Mundial Sub 20, y será nada menos que Chile, anfitrión de la cita planetaria. El técnico del Tri juvenil, Eduardo Arce, reconoció respeto por el equipo nacional y anticipó un encuentro de alta intensidad.

El estratega valoró la clasificación de su selección desde el llamado “Grupo de la Muerte” y adelantó que su equipo llega preparado para un desafío mayor ante La Roja.

⚽ ¿Qué dijo el DT de México sobre Chile Sub 20 antes del partido?

Arce fue claro en su análisis previo al cruce con los dirigidos por Nicolás Córdova. “He visto algunas cosas, conozco un poco el planteamiento chileno y trabajaremos muy serios, enfrentando a un rival que está en casa y que va a luchar por lo suyo”, afirmó el técnico mexicano.

El DT destacó también el mérito de su equipo por avanzar a la siguiente fase: “Era un grupo complicado. Sabíamos que tendríamos mucho trabajo para llegar donde estamos y lo logramos. Le dije a mi familia y a los directivos que estaba seguro de que pasaríamos de ronda”, comentó.

🇨🇱 Chile y México se juegan el paso a cuartos del Mundial Sub 20

El duelo entre Chile y México Sub 20 se disputará el martes 7 de octubre a las 20:00 horas, en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, luego del cambio de horario oficial confirmado por la FIFA.

El equipo nacional viene de clasificar a octavos gracias a su puntaje fair play, mientras que México avanzó tras una sólida actuación en la fase de grupos. Será un choque de estilos, con La Roja buscando hacerse fuerte en casa frente a un rival que promete no regalar nada.

