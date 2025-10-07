Chile fue goleado por 4-1 ante México y se fue humillado en octavos de final de su Mundial Sub 20, en una noche muy triste en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

La Roja de Nicolás Córdova fue superada en todos los aspectos del juego y salvo algunos pasajes del segundo tiempo, no tuvo opciones de pelear el partido.

⚽ Los goles de Chile vs México en el Mundial Sub 20

En el primer tiempo llegó la estocada inicial de México: Tahiel Jiménez cerró con un gran zurdazo una buena jugada y dejó sin opciones al portero Sebastián Mella de Chile (26’).

En el segundo tiempo, La Roja tuvo un buen arranque, pero tras unos cambios de Nicolás Córdova el equipo se vino abajo: los goles de Iker Fimbres (67’) y Hugo Camberos (80’ y 86’), sentenciaron una historia que nunca fue favorable.

El descuento de Juan Francisco Rossel en los 88’ solo llegó a ponerle honor a la presentación de Chile y a la del delantero de U Católica en este torneo, quien estuvo muy por debajo de sus capacidades.

