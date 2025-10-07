Chile se despidió con un goleada del Mundial Sub 20: el 4-1 ante México caló hondo en nuestro país y las críticas se intensificaron sobre Nicolás Córdova, quien para muchos es el principal responsable de esta situación.

No obstante, incluso en medio de la tormenta llegó un importante respaldo para Córdova, luego del encuentro ante los mexicanos.

😱 El respaldo para Córdova tras la eliminación de Chile en el Mundial Sub 20

El apoyo a Nicolás Córdova vino desde el plantel, específicamente del futbolista Ian Garguez, quien pidió la continuidad del DT, aunque no dejó en claro en qué categoría de La Roja.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que Córdoba se mantenga, Garguez señaló: “Creo que la respuesta es obvia. Queremos que el profesor siga”.

🔗 Para conocer todas las noticias de La Roja tras el Mundial Sub 20 y el futuro de Nicolás Córdova, accede a nuestras noticias en el Google Discover de Al Aire Libre.