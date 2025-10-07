La Selección Chilena Sub 20 se despidió del Mundial con una goleada en contra y un sabor amargo. El equipo dirigido por Nicolás Córdova cayó 1-4 frente a México en los octavos de final, cerrando un proceso que dejó pocas luces, sombras y varias reflexiones por parte del cuerpo técnico.

El entrenador nacional reconoció que el rival fue superior y que a la Roja le faltó efectividad en los momentos clave del partido. “Tuvimos un par de acciones claras para empatar y no concretamos. México fue más y se llevó el partido con justicia”, admitió en DSports.

🗣️ Lo que dijo Nicolás Córdova tras la eliminación de Chile Sub 20

En su análisis postpartido, Córdova fue autocrítico, pero también buscó transmitir serenidad. “Yo me hago cargo de este proceso, pero del último tiempo. Hemos tratado de ser conscientes en la toma de decisiones, y son cosas que se demoran años en trabajar. Teníamos más esperanzas de hacer un mejor Mundial”, reconoció.

El DT valoró algunos pasajes del torneo, sobre todo en la fase de grupos, donde el equipo mostró intensidad y momentos de protagonismo. “Hicimos cosas muy buenas, pero nos faltó sostenerlas. En el segundo tiempo, al salir a buscar el partido, México nos liquidó”, añadió.

⚽ Un proceso con avances, pero sin el resultado esperado

La Roja Sub 20 jugó cuatro partidos: ganó uno y perdió tres. Más allá de los números, Córdova insistió en que el foco del proyecto está en el crecimiento individual de los jugadores. “El objetivo también es que algunos puedan construir una carrera importante”, señaló.

En la derrota ante México, el equipo nacional volvió a mostrar irregularidad: buenos pasajes ofensivos, pero poca contundencia y desajustes defensivos que marcaron el resultado.

🇨🇱 El mensaje final del DT y lo que viene para La Roja Sub 20

Aunque el desenlace fue amargo, Córdova prefirió mirar hacia adelante. “Creímos que podíamos competir”, cerró. Con esta eliminación, el cuerpo técnico inicia la evaluación del plantel pensando en los próximos torneos juveniles y en la proyección de figuras hacia la adulta.

