La Roja cerró unas Eliminatorias para el olvido este martes en el Estadio Nacional, terminando la competición continental como colistas absolutos y lamentando el quedar fuera de una Copa del Mundo por tercera oportunidad consecutiva, escenario que lógicamente no dejó buenas sensaciones pensando en el futuro del elenco nacional.

Entre todas las críticas que surgieron respecto a este pobre desenlace de la selección en el proceso clasificatorio asomó la de Claudio Bravo, voz autorizada siempre que se trate de hablar de Chile y que tuvo un profundo y certero análisis de lo ocurrido.

😮 Bravo no tuvo filtro para pegarle al pobre final de La Roja en las Clasificatorias

En su actual rol de comentarista de ESPN, Claudio Bravo hizo una tajante evaluación del paupérrimo cometido de la selección chilena en este camino que no pudo finalizar con la clasificación a la cita planetaria en Norteamérica.

“Es complejo, porque en mi cabeza rondan muchísimas cosas. En cierto modo, estas Clasificatorias han sido catastróficas, ha sido todo muy negativo desde un inicio hasta el final”, manifestó el bicampeón de América con La Roja.

“Cuesta analizar la parte técnica, la parte futbolística, dirigencial, muchos aspectos que no se dieron para clasificar a Chile a una nueva Copa del Mundo. Me tocó ser parte de estas Clasificatorias”, recalcó, en una reflexión que como señala le tocó ver en primera persona al haber estado considerado en algunos partidos de este proceso.

Chile terminó como absoluto colista en las Clasificatorias/ © Photosport

📊 ¿En qué lugar quedó La Roja en estas Clasificatorias?

Chile cerró su participación en estas Clasificatorias al Mundial 2026 en el último lugar de la tabla con solo 11 puntos en 18 partidos jugados, con un saldo de dos triunfos, 5 empates y 11 derrotas.

