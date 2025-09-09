Chile cerró unas Clasificatorias para el olvido. La Roja culminó en el último lugar de la tabla de posiciones con apenas 11 puntos en 18 partidos jugados, registrando su peor participación desde que el formato enfrenta a todas las selecciones entre sí.

Uno de los grandes problemas de la selección chilena fue la falta de gol. Y es que a lo largo del proceso, el combinado nacional solo anotó 9 conquistas, dejando en claro que fue uno de los factores de la eliminación.

❌ La terrible sequía goleadora de La Roja

Tras igualar sin goles ante Uruguay en su último partido de las Clasificatorias, La Roja llegó a 583 minutos sin anotar un gol en partidos oficiales. Incluso, la selección chilena no consiguió marcar en ningún partido del proceso durante el 2025.

El último gol de Chile en las Eliminatorias fue el 19 de noviembre de 2024, cuando se impuso por 4-2 a Venezuela en el Estadio Nacional. El autor de aquella conquista fue Lucas Cepeda, quien sentenció el marcador para el equipo de todos.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Chile?

Tras el término de las Clasificatorias, Chile volverá a saltar a la cancha en la fecha FIFA de noviembre cuando se enfrente a Rusia el 15 y a Perú el 18.