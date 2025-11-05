El impacto de Alexis Sánchez en el Sevilla dejó de ser una percepción para transformarse en evidencia. Desde su llegada, el tocopillano no solo aportó goles y jerarquía, sino una energía competitiva que le cambió la cara al equipo. Con él en cancha, el juego fluye, la presión se ordena y el plantel juega con una convicción reconocible.

Pero su lesión cambió todo. Sevilla perdió estructura, perdió carácter y perdió puntos. Lo que parecía una dependencia emocional se convirtió en un problema futbolístico evidente: con Alexis, Sevilla compite; sin Alexis, sufre. Y hoy, mientras avanza la recuperación del chileno, Matías Almeyda mira la tabla y el fixture con preocupación real. Más aún cuando próximamente se viene el Clásico Andaluz contra el Betis de Manuel Pellegrini.

⚽️ ¿Qué lesión tiene Alexis Sánchez y cuándo podría volver?

Alexis sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. Aunque el cuerpo técnico inicialmente proyectaba su regreso para noviembre, la evolución ha sido más lenta de lo esperado.

La estimación actual es que volverá recién en la primera semana de diciembre, siempre y cuando no haya retrocesos. La prioridad en Sevilla es clara: no arriesgar una recaída.

📉 Los números del Sevilla sin Alexis Sánchez en cancha

La diferencia se nota a simple vista y también en los números. Cuando Alexis ha estado disponible, Sevilla compite y suma. Con él en el campo, el equipo de Matías Almeyda ha obtenido 10 de los 13 puntos que tiene en el torneo, y solo ha perdido una vez: ese 1-2 ante Villarreal, donde el chileno ingresó en el complemento y jugó poco más de media hora.

Su aporte no pasó desapercibido: asistencia de taco en su debut frente a Elche, golazo ante Alavés, partido clave frente a Rayo Vallecano, y una actuación completa en el 4-0 a Barcelona, donde abrió la cuenta desde el punto penal. Con Alexis, el equipo se siente acompañado, tiene pausa y tiene una referencia para jugar.

La historia es otra cuando él no está. Sin Sánchez, Sevilla ha perdido cinco de los seis partidos disputados, con derrotas duras ante Athletic, Getafe, Mallorca, Real Sociedad y Atlético Madrid. Solo festejó una vez, ante Girona como visitante.

Con Alexis en cancha: 10 goles convertidos

10 goles convertidos Sin Alexis: apenas 7

No es solo la influencia futbolística. Alexis le da confianza al plantel, ritmo a las transiciones y un punto de ánimo que hoy nadie más ofrece.

Sin Alexis, el Sevilla perdió claridad y carácter. El equipo se vio desbordado en el 0-3 frente al Atlético de Simeone, donde nunca logró sostener una idea de juego. Y en la Copa del Rey, incluso se complicó ante Toledo, que arrancó arriba en el marcador y obligó al cuadro andaluz a remar más de la cuenta para darlo vuelta.

📉 ¿Qué le pasa al Sevilla cuando Alexis no juega?

La baja es evidente y comprobable:

Situación Puntos Partidos Rendimiento Con Alexis en cancha 10 puntos 7 partidos El equipo compite y sostiene ritmo Sin Alexis solo 3 puntos 6 partidos 5 derrotas y solo una victoria

Las estadísticas individuales del chileno esta temporada en Liga:

7 partidos – 389 minutos en cancha

2 goles

1 asistencia

5 pases clave

7 faltas recibidas

71,5% precisión en entrega

📆 ¿Cuántos partidos se pierde Alexis Sánchez en Sevilla?

La baja se extiende en un tramo clave. Mientras continúa la recuperación, Alexis se perderá como mínimo estos duelos:

Sevilla vs Osasuna – 8 de noviembre

– 8 de noviembre Espanyol vs Sevilla – 24 de noviembre

– 24 de noviembre Sevilla vs Real Betis – 30 de noviembre (clásico andaluz)

En caso de evolución favorable, el partido marcado en el calendario para su regreso es:

Valencia vs Sevilla – 7 de diciembre

📊 ¿Cómo está Sevilla en la tabla de LaLiga sin Alexis Sánchez?

El equipo pasó de mirar puestos de copas internacionales a vigilar el retrovisor.

Pos. Club PJ Pts DG 1 Real Madrid 11 30 +16 2 Barcelona 11 25 +15 3 Villarreal 11 23 +12 4 Atlético Madrid 11 22 +11 … — — — — 13 Sevilla 11 13 -2

