Una pésima noticia nos entregó Alexis Sanchez: el histórico delantero chileno sufrió una lesión y estará un tiempo prolongado fuera de las canchas, por lo que no podrá seguir deleitándonos con su gran nivel en Sevilla.

El tocopillano venía de buenas actuaciones, como la que tuvo hace un par de semanas contra Barcelona, duelo en el que anotó un tanto en la goleada por 4-1 en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

El tiempo que estará de baja Alexis Sánchez

Sevilla dio a conocer que “Alexis Sánchez sufre una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho”, sin dar tiempos de recuperación, aunque la prensa española entregó un plazo estimado para su retorno.

“De 5 a 7 semanas” será la ausencia de Alexis, según el medio Zona Mixta de Sevilla, aunque como son plazos estimados, no se descarta que el chileno pueda incluso estar de vuelta para 2026.