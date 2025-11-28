LaLiga entra en semanas determinantes y el primer derbi sevillano de la temporada llega en un contexto marcado por lesiones, urgencias y dos proyectos que buscan reencontrar regularidad. Para Chile, el foco está claro: Alexis Sánchez podría volver de titular, mientras que Gabriel Suazo quedó al margen tras sufrir molestias a mitad de semana. Enfrente estará Manuel Pellegrini, golpeado por un cúmulo de bajas de figuras clave como Isco, Lo Celso y Bellerín.

El Ramón Sánchez-Pizjuán promete un ambiente de clásico total. Sevilla necesita ganar para escaparse de la medianía de la tabla; Betis quiere mantenerse cerca de los puestos europeos. Y en ese cruce, el “Niño Maravilla” aparece como la carta ofensiva de Almeyda para un duelo que suele marcar temporada.

📺 ¿Qué canal transmite Sevilla vs Betis EN VIVO en Chile?

El derbi andaluz será televisado este domingo 30 de noviembre a través de:

DGO (streaming oficial)

Amazon Prime Video (ver en vivo)

DSports (canales 610 / 1610)

Todas las plataformas emitirán el partido desde el Ramón Sánchez-Pizjuán, con transmisión completa, comentarios, análisis y cobertura HD.

🕒 ¿A qué hora juega Sevilla vs Betis por LaLiga?

El encuentro está programado para:

📆 Domingo 30 de noviembre de 2025

⏰ 12:15 horas de Chile

🏟️ Ramón Sánchez-Pizjuán

Un horario poco habitual para el derbi, pero ideal para la audiencia latinoamericana.

📡 ¿Dónde ver Sevilla vs Betis EN VIVO ONLINE?

Quienes prefieran verlo vía streaming podrán seguirlo usando:

DGO

Amazon Prime Video

Ambas plataformas cuentan con transmisión oficial de LaLiga en Chile y permiten seguir el partido en cualquier dispositivo (smartphone, Smart TV, tablet o PC).

🎁 ¿Dónde ver GRATIS Sevilla vs Betis?

El minuto a minuto, con estadísticas, goles, jugadas clave y el rendimiento de Alexis Sánchez, estará disponible gratis en:

👉 Alairelibre.cl (cobertura en vivo, jugada a jugada)

📺 ¿Dónde ver Sevilla vs Betis por DSports?

DSports transmitirá el derbi en sus señales:

610 / 1610 (HD)

Cobertura completa con previa, análisis y pospartido.

🇨🇱 ¿Juega Alexis Sánchez en Sevilla vs Betis?

Todo indica que sí. Alexis viene sumando minutos y Almeyda lo probó como titular en el entrenamiento previo, debido a la seguidilla de lesiones en ofensiva.

Sus números en LaLiga 2025/26:

8 partidos

408 minutos

3 titularidades

2 goles (1 penal)

1 asistencia

8 pases clave

71.6% de precisión de pases

50% de efectividad en remates al arco

Con Januzaj y Vargas KO, y con Suazo fuera, Alexis podría ser clave tanto en creación como en finalización. El chileno llega bien físicamente y con confianza para un partido que siempre pide jerarquía.

🇨🇱 ¿Juega Gabriel Suazo en Sevilla vs Betis?

No. Gabriel Suazo quedó descartado por lesión.

El chileno sufrió molestias esta semana y el club confirmó que no estará disponible para el derbi. Es una baja sensible para Almeyda: Suazo era uno de los jugadores más regulares del equipo.

Sus números antes de la lesión:

11 partidos

929 minutos

10 titularidades

1 asistencia

23 pases clave

11 centros buenos (40.7% de precisión)

36 entradas ganadas (80% éxito)

12 intercepciones

84.9% de precisión de pases

Almeyda deberá “inventar” en el lateral izquierdo: Carmona aparece como la opción más probable, jugando a perfil cambiado.

📊 Los números de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en Sevilla

Estadística Alexis Sánchez Gabriel Suazo Partidos jugados 8 11 Minutos jugados 408 929 Titularidades 3 10 Goles 2 0 Asistencias 1 1 Remates al arco 2 1 Centros exitosos 1 11 Precisión de centro (%) 20% 40.7% Pases precisos 106 393 Precisión de pases (%) 71.6% 84.9% Pases clave 8 23 Entradas ganadas 4 36 Éxito en entradas (%) 50% 80% Intercepciones 1 12 Faltas recibidas 7 4 Amarillas 0 3

🔴 La formación de Sevilla vs Betis

Sevilla (DT: Matías Almeyda)

Odysseas; Juanlu, Azpilicueta, Marcao, Carmona; Batista Mendy, Sow; Alexis Sánchez, Peque, Alfon; Akor Adams.

🟢 La formación del Betis vs Sevilla

Betis (DT: Manuel Pellegrini)

Álvaro Valles; Aitor Ruibal, Bartra, Natan, Valentín Gómez; Marc Roca, Altimira; Riquelme, Pablo Fornals, Ez Abde; Cucho Hernández.

📈 ¿Cómo llegan Sevilla y Betis al derbi?

🔵 Sevilla

Viene de una derrota ante Espanyol.

Varias bajas sensibles: Suazo, Januzaj, Vargas y Nianzou.

Recupera a Azpilicueta, clave en defensa.

Alexis podría ser titular.

🟢 Betis

Llega con dos empates (Valencia y Girona).

Pellegrini pierde a Isco, Amrabat, Bellerín y Lo Celso.

Antony no podrá jugar tras rechazarse la cautelar.

Bakambu vuelve a la convocatoria.

El último derbi liguero fue el 30 de marzo de 2025, con victoria 2-1 para el Betis, con goles de Johnny Cardoso y Cucho Hernández.

En resumen

Sevilla vs Betis se juega este domingo a las 12:15 en el Sánchez-Pizjuán .

se juega este domingo a las . Transmiten DGO, DSports y Amazon Prime Video.

Alexis Sánchez podría volver al once.

podría volver al once. Gabriel Suazo es baja confirmada.

es baja confirmada. Pellegrini llega diezmado, pero con la obligación de competir por zona europea.

📣 Sigue Sevilla vs Betis EN VIVO en AlAireLibre.cl, con goles, minuto a minuto, formaciones oficiales y toda la actuación de Alexis Sánchez en LaLiga española.