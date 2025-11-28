LaLiga entra en semanas determinantes y el primer derbi sevillano de la temporada llega en un contexto marcado por lesiones, urgencias y dos proyectos que buscan reencontrar regularidad. Para Chile, el foco está claro: Alexis Sánchez podría volver de titular, mientras que Gabriel Suazo quedó al margen tras sufrir molestias a mitad de semana. Enfrente estará Manuel Pellegrini, golpeado por un cúmulo de bajas de figuras clave como Isco, Lo Celso y Bellerín.
El Ramón Sánchez-Pizjuán promete un ambiente de clásico total. Sevilla necesita ganar para escaparse de la medianía de la tabla; Betis quiere mantenerse cerca de los puestos europeos. Y en ese cruce, el “Niño Maravilla” aparece como la carta ofensiva de Almeyda para un duelo que suele marcar temporada.
📺 ¿Qué canal transmite Sevilla vs Betis EN VIVO en Chile?
El derbi andaluz será televisado este domingo 30 de noviembre a través de:
- DGO (streaming oficial)
- Amazon Prime Video (ver en vivo)
- DSports (canales 610 / 1610)
Todas las plataformas emitirán el partido desde el Ramón Sánchez-Pizjuán, con transmisión completa, comentarios, análisis y cobertura HD.
🕒 ¿A qué hora juega Sevilla vs Betis por LaLiga?
El encuentro está programado para:
📆 Domingo 30 de noviembre de 2025
⏰ 12:15 horas de Chile
🏟️ Ramón Sánchez-Pizjuán
Un horario poco habitual para el derbi, pero ideal para la audiencia latinoamericana.
📡 ¿Dónde ver Sevilla vs Betis EN VIVO ONLINE?
Quienes prefieran verlo vía streaming podrán seguirlo usando:
- DGO
- Amazon Prime Video
Ambas plataformas cuentan con transmisión oficial de LaLiga en Chile y permiten seguir el partido en cualquier dispositivo (smartphone, Smart TV, tablet o PC).
📺 ¿Dónde ver Sevilla vs Betis por DSports?
DSports transmitirá el derbi en sus señales:
- 610 / 1610 (HD)
- Cobertura completa con previa, análisis y pospartido.
🇨🇱 ¿Juega Alexis Sánchez en Sevilla vs Betis?
Todo indica que sí. Alexis viene sumando minutos y Almeyda lo probó como titular en el entrenamiento previo, debido a la seguidilla de lesiones en ofensiva.
Sus números en LaLiga 2025/26:
- 8 partidos
- 408 minutos
- 3 titularidades
- 2 goles (1 penal)
- 1 asistencia
- 8 pases clave
- 71.6% de precisión de pases
- 50% de efectividad en remates al arco
Con Januzaj y Vargas KO, y con Suazo fuera, Alexis podría ser clave tanto en creación como en finalización. El chileno llega bien físicamente y con confianza para un partido que siempre pide jerarquía.
🇨🇱 ¿Juega Gabriel Suazo en Sevilla vs Betis?
No. Gabriel Suazo quedó descartado por lesión.
El chileno sufrió molestias esta semana y el club confirmó que no estará disponible para el derbi. Es una baja sensible para Almeyda: Suazo era uno de los jugadores más regulares del equipo.
Sus números antes de la lesión:
- 11 partidos
- 929 minutos
- 10 titularidades
- 1 asistencia
- 23 pases clave
- 11 centros buenos (40.7% de precisión)
- 36 entradas ganadas (80% éxito)
- 12 intercepciones
- 84.9% de precisión de pases
Almeyda deberá “inventar” en el lateral izquierdo: Carmona aparece como la opción más probable, jugando a perfil cambiado.
📊 Los números de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en Sevilla
|Estadística
|Alexis Sánchez
|Gabriel Suazo
|Partidos jugados
|8
|11
|Minutos jugados
|408
|929
|Titularidades
|3
|10
|Goles
|2
|0
|Asistencias
|1
|1
|Remates al arco
|2
|1
|Centros exitosos
|1
|11
|Precisión de centro (%)
|20%
|40.7%
|Pases precisos
|106
|393
|Precisión de pases (%)
|71.6%
|84.9%
|Pases clave
|8
|23
|Entradas ganadas
|4
|36
|Éxito en entradas (%)
|50%
|80%
|Intercepciones
|1
|12
|Faltas recibidas
|7
|4
|Amarillas
|0
|3
🔴 La formación de Sevilla vs Betis
Sevilla (DT: Matías Almeyda)
Odysseas; Juanlu, Azpilicueta, Marcao, Carmona; Batista Mendy, Sow; Alexis Sánchez, Peque, Alfon; Akor Adams.
🟢 La formación del Betis vs Sevilla
Betis (DT: Manuel Pellegrini)
Álvaro Valles; Aitor Ruibal, Bartra, Natan, Valentín Gómez; Marc Roca, Altimira; Riquelme, Pablo Fornals, Ez Abde; Cucho Hernández.
📈 ¿Cómo llegan Sevilla y Betis al derbi?
🔵 Sevilla
- Viene de una derrota ante Espanyol.
- Varias bajas sensibles: Suazo, Januzaj, Vargas y Nianzou.
- Recupera a Azpilicueta, clave en defensa.
- Alexis podría ser titular.
🟢 Betis
- Llega con dos empates (Valencia y Girona).
- Pellegrini pierde a Isco, Amrabat, Bellerín y Lo Celso.
- Antony no podrá jugar tras rechazarse la cautelar.
- Bakambu vuelve a la convocatoria.
El último derbi liguero fue el 30 de marzo de 2025, con victoria 2-1 para el Betis, con goles de Johnny Cardoso y Cucho Hernández.
En resumen
- Sevilla vs Betis se juega este domingo a las 12:15 en el Sánchez-Pizjuán.
- Transmiten DGO, DSports y Amazon Prime Video.
- Alexis Sánchez podría volver al once.
- Gabriel Suazo es baja confirmada.
- Pellegrini llega diezmado, pero con la obligación de competir por zona europea.
- Alineaciones
- Estadísticas de equipos
- Entrenador
-
0Matias Almeyda
- Lesionados
-
5Tanguy Nianzou
-
12Gabriel Suazo
-
11Ruben Vargas
-
24Adnan Januzaj
- Entrenador
-
0Manuel Pellegrini
- Lesionados
-
25Pau López
-
22Isco
-
14Sofyan Amrabat
-
20Giovani Lo Celso
-
2Héctor Bellerín
- Suspendidos
-
7Antony