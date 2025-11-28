LaLiga entra en semanas determinantes y el primer derbi sevillano de la temporada llega en un contexto marcado por lesiones, urgencias y dos proyectos que buscan reencontrar regularidad. Para Chile, el foco está claro: Alexis Sánchez podría volver de titular, mientras que Gabriel Suazo quedó al margen tras sufrir molestias a mitad de semana. Enfrente estará Manuel Pellegrini, golpeado por un cúmulo de bajas de figuras clave como Isco, Lo Celso y Bellerín.

El Ramón Sánchez-Pizjuán promete un ambiente de clásico total. Sevilla necesita ganar para escaparse de la medianía de la tabla; Betis quiere mantenerse cerca de los puestos europeos. Y en ese cruce, el “Niño Maravilla” aparece como la carta ofensiva de Almeyda para un duelo que suele marcar temporada.

📺 ¿Qué canal transmite Sevilla vs Betis EN VIVO en Chile?

El derbi andaluz será televisado este domingo 30 de noviembre a través de:

  • DGO (streaming oficial)
  • Amazon Prime Video (ver en vivo)
  • DSports (canales 610 / 1610)

Todas las plataformas emitirán el partido desde el Ramón Sánchez-Pizjuán, con transmisión completa, comentarios, análisis y cobertura HD.

🕒 ¿A qué hora juega Sevilla vs Betis por LaLiga?

El encuentro está programado para:

📆 Domingo 30 de noviembre de 2025
12:15 horas de Chile
🏟️ Ramón Sánchez-Pizjuán

Un horario poco habitual para el derbi, pero ideal para la audiencia latinoamericana.

📡 ¿Dónde ver Sevilla vs Betis EN VIVO ONLINE?

Quienes prefieran verlo vía streaming podrán seguirlo usando:

  • DGO
  • Amazon Prime Video

Ambas plataformas cuentan con transmisión oficial de LaLiga en Chile y permiten seguir el partido en cualquier dispositivo (smartphone, Smart TV, tablet o PC).

🎁 ¿Dónde ver GRATIS Sevilla vs Betis?

El minuto a minuto, con estadísticas, goles, jugadas clave y el rendimiento de Alexis Sánchez, estará disponible gratis en:

👉 Alairelibre.cl (cobertura en vivo, jugada a jugada)

📺 ¿Dónde ver Sevilla vs Betis por DSports?

DSports transmitirá el derbi en sus señales:

  • 610 / 1610 (HD)
  • Cobertura completa con previa, análisis y pospartido.

🇨🇱 ¿Juega Alexis Sánchez en Sevilla vs Betis?

Todo indica que . Alexis viene sumando minutos y Almeyda lo probó como titular en el entrenamiento previo, debido a la seguidilla de lesiones en ofensiva.

Sus números en LaLiga 2025/26:

  • 8 partidos
  • 408 minutos
  • 3 titularidades
  • 2 goles (1 penal)
  • 1 asistencia
  • 8 pases clave
  • 71.6% de precisión de pases
  • 50% de efectividad en remates al arco

Con Januzaj y Vargas KO, y con Suazo fuera, Alexis podría ser clave tanto en creación como en finalización. El chileno llega bien físicamente y con confianza para un partido que siempre pide jerarquía.

🇨🇱 ¿Juega Gabriel Suazo en Sevilla vs Betis?

No. Gabriel Suazo quedó descartado por lesión.

El chileno sufrió molestias esta semana y el club confirmó que no estará disponible para el derbi. Es una baja sensible para Almeyda: Suazo era uno de los jugadores más regulares del equipo.

Sus números antes de la lesión:

  • 11 partidos
  • 929 minutos
  • 10 titularidades
  • 1 asistencia
  • 23 pases clave
  • 11 centros buenos (40.7% de precisión)
  • 36 entradas ganadas (80% éxito)
  • 12 intercepciones
  • 84.9% de precisión de pases

Almeyda deberá “inventar” en el lateral izquierdo: Carmona aparece como la opción más probable, jugando a perfil cambiado.

📊 Los números de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en Sevilla

EstadísticaAlexis SánchezGabriel Suazo
Partidos jugados811
Minutos jugados408929
Titularidades310
Goles20
Asistencias11
Remates al arco21
Centros exitosos111
Precisión de centro (%)20%40.7%
Pases precisos106393
Precisión de pases (%)71.6%84.9%
Pases clave823
Entradas ganadas436
Éxito en entradas (%)50%80%
Intercepciones112
Faltas recibidas74
Amarillas03

🔴 La formación de Sevilla vs Betis

Sevilla (DT: Matías Almeyda)
Odysseas; Juanlu, Azpilicueta, Marcao, Carmona; Batista Mendy, Sow; Alexis Sánchez, Peque, Alfon; Akor Adams.

🟢 La formación del Betis vs Sevilla

Betis (DT: Manuel Pellegrini)
Álvaro Valles; Aitor Ruibal, Bartra, Natan, Valentín Gómez; Marc Roca, Altimira; Riquelme, Pablo Fornals, Ez Abde; Cucho Hernández.

📈 ¿Cómo llegan Sevilla y Betis al derbi?

🔵 Sevilla

  • Viene de una derrota ante Espanyol.
  • Varias bajas sensibles: Suazo, Januzaj, Vargas y Nianzou.
  • Recupera a Azpilicueta, clave en defensa.
  • Alexis podría ser titular.

🟢 Betis

  • Llega con dos empates (Valencia y Girona).
  • Pellegrini pierde a Isco, Amrabat, Bellerín y Lo Celso.
  • Antony no podrá jugar tras rechazarse la cautelar.
  • Bakambu vuelve a la convocatoria.

El último derbi liguero fue el 30 de marzo de 2025, con victoria 2-1 para el Betis, con goles de Johnny Cardoso y Cucho Hernández.

En resumen

  • Sevilla vs Betis se juega este domingo a las 12:15 en el Sánchez-Pizjuán.
  • Transmiten DGO, DSports y Amazon Prime Video.
  • Alexis Sánchez podría volver al once.
  • Gabriel Suazo es baja confirmada.
  • Pellegrini llega diezmado, pero con la obligación de competir por zona europea.

📣 Sigue Sevilla vs Betis EN VIVO en AlAireLibre.cl, con goles, minuto a minuto, formaciones oficiales y toda la actuación de Alexis Sánchez en LaLiga española.

