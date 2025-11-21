Por primera vez en mucho tiempo, Alexis Sánchez dejó de lado el hermetismo que lo caracteriza para compartir parte de su vida íntima. Esta vez no fue a través de un comunicado, ni en una entrevista, sino que mediante una publicación de su pareja, la modelo rusa Alexandra Litvinova.

En su cuenta de Instagram, Litvinova compartió una serie de imágenes junto al delantero nacional, en las que no sólo lo muestra en un entorno familiar, sino que además confirma su embarazo. La frase “1+1=3” acompañó el anuncio que rápidamente se volvió viral entre los hinchas del tocopillano.

🤰 La modelo rusa que confirmó el embarazo de Alexis

Alexandra Litvinova ya había generado rumores en redes sociales al compartir fotos en Europa con elementos que hacían pensar en una relación con el Maravilla. Sin embargo, esta es la primera vez en que ambos se muestran juntos de forma explícita y, además, evidenciando el embarazo de la modelo.

En las imágenes, Alexis aparece relajado, compartiendo junto a Alexandra y sus perros, en una escena íntima y distendida que no suele ser común en su historial de publicaciones. El posteo recibió miles de likes en pocas horas y fue replicado por cuentas de fans y medios deportivos en Europa y Chile.

📸 “1+1=3”: la frase que lo confirmó todo

La breve, pero simbólica descripción que acompañó la galería fue suficiente para terminar con semanas de especulación. Litvinova utilizó una fórmula directa y emotiva: “1+1=3”, lo que fue interpretado como la confirmación oficial de que Alexis será padre.

Hasta el cierre de esta nota, ni el jugador ni su entorno han emitido declaraciones formales, pero el contenido de la publicación no deja lugar a dudas. Todo indica que el tocopillano inicia una nueva etapa, lejos del ruido mediático, pero más cerca que nunca de su vida personal.