Alexis Sánchez vuelve a estar en el centro de la conversación. El delantero chileno, quien arrastra una lesión que lo dejó fuera en fechas recientes, ahora enfrenta el desafío de recuperarse a tiempo para el clásico entre Sevilla y Real Betis.

Desde la capital andaluza, Gabriel Suazo, compañero del tocopillano, conversó con Canal 13 y entregó detalles del estado físico y anímico de Alexis. Sus declaraciones abren una puerta a la esperanza en medio de los rumores que sugerían que el atacante podría no volver este año.

💬 Gabriel Suazo sobre Alexis: “Lo veo con muchas ganas de volver a jugar”

“Sinceramente lo veo con mucha energía, como siempre”, expresó Suazo sobre Alexis, dejando en claro que el histórico goleador chileno no ha perdido su esencia competitiva. “Tiene muchas ganas de poder estar y competir lo antes posible”, agregó el ex Colo Colo.

El tocopillano, que se ha perdido los últimos compromisos por problemas físicos, ha estado trabajando en su recuperación con el objetivo de estar presente en uno de los partidos más importantes de la temporada: el clásico andaluz.

⚠️ El impacto del nivel de Alexis antes de la lesión

Gabriel Suazo no sólo valoró la actitud de Alexis en medio de su recuperación, sino también el rendimiento que venía mostrando antes de la dolencia: “Lo estaba haciendo de gran manera acá en Sevilla”, afirmó. La incógnita sigue siendo si podrá o no decir presente ante el equipo de Manuel Pellegrini, pero sus compañeros confían en su capacidad para regresar pronto. “Es seguro que así va a ser”, remató Suazo.

🧠 Gabriel Suazo y la mesura ante el apuro por volver de Alexis

Sobre si Alexis debería forzar su retorno pensando en el clásico, Suazo fue claro: “Obviamente uno quiere jugar estos partidos, pero él es un jugador inteligente. Sabe si puede o no estar”. “La temporada es larga y no hay que tomar decisiones apresuradas para que después nos pasen la cuenta”, añadió, dando a entender que la prioridad sigue siendo la salud del delantero.