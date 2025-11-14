Alexis Sánchez lleva un par de semanas fuera de las canchas, debido a una fuerte lesión muscular que sufrió a fines de octubre, la que hacía pensar que se iba a perder el resto del año 2025 con Sevilla.

Se trata de un desgarro de bíceps femoral en su muslo derecho, el que se esperaba que iba a provocar una ausencia entre 5 y 7 semanas, aunque al parecer habrá una recuperación mucho más rápida.

😱 La sorpresiva fecha de regreso de Alexis Sánchez en Sevilla

Según dio a conocer el medio Estadio Deportivo, Alexis Sánchez se plantea volver para el clásico de Sevilla vs Betis, el que se llevará a cabo el domingo 30 de noviembre, es decir, en poco más de dos semanas.

El chileno ha tenido una rápida recuperación que le permite ilusionarse con su vuelta ante el elenco de Manuel Pellegrini, al igual que su compañero César Azpilicueta, quien también acarrea problemas físicos.

📅 ¿Cuándo y a qué hora se juega el Sevilla vs Betis?

Sevilla enfrenta al Betis de Manuel Pellegrini el domingo 30 de noviembre a las 12:15 horas de Chile en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán por la Fecha 24 de La Liga española

📅 Fecha: Domingo 30 de noviembre

🕐 Hora: 14:45 horas (Chile)

🏟️ Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán (Sevilla)

📊 Los números de Alexis Sánchez en Sevilla

Alexis Sánchez ha disputado 7 duelos con Sevilla, con un total de 391 minutos en esta temporada: ha anotado 2 goles (uno de ellos contra su ex equipo FC Barcelona) y ha dado 1 asistencia.

Son números más que buenos tomando en cuenta que lleva pocos partidos en su nuevo club y que su última experiencia en Udinese no fue buena, sin anotar goles y si dar asistencias, estadísticas a las baja que venían de su segundo paso en Inter de Milán, pero que están siendo revertidos en España.

🏟️ 7 Partidos

⏱️ 391 minutos

⚽ 2 goles

✅ 1 asistencia

