En un regreso que generaba altas expectativas, Alexis Sánchez volvió a sumar minutos en el fútbol español con la camiseta de Sevilla, pero el resultado estuvo lejos de ser alentador. El cuadro andaluz cayó por 2-1 ante Espanyol, en un duelo que cerró la fecha 13 de La Liga, y que deja al equipo con dudas de cara al clásico contra el Real Betis de Manuel Pelligrini.

Gabriel Suazo fue titular y aportó un pase en el autogol que fue el descuento del Sevilla, pero su esfuerzo no bastó para evitar la derrota en un partido clave pensando en la tabla y la confianza del plantel. El Maravilla ingresó desde el banco, pero el destino ya parecía sellado.

⚽ Alexis Sánchez volvió en el Sevilla, pero el marcador no acompañó

El tocopillano regresó tras un mes fuera por lesión y entró a los 70 minutos en reemplazo de Gerard Fernández. Aunque mostró movilidad e intentó conectar con sus compañeros, no logró marcar diferencias ante una sólida defensa rival. Minutos después de su ingreso, Roberto Fernández anotó un golazo para Espanyol a los 84′, que sentenció el 2-0 parcial. Ya sobre el cierre, llegó el descuento del Sevilla, pero no fue suficiente.

🧠 Gabriel Suazo, figura silenciosa en medio de la derrota del Sevilla

El ex Colo Colo, Gabriel Suazo, fue de lo más destacado del equipo sevillano. Jugó los 90 minutos y entregó algo similar a una asistencia en el descuento. Su despliegue físico y proyección por la banda izquierda le permiten consolidarse como uno de los fijos para el técnico. En medio de un Sevilla irregular, el chileno demuestra que está listo para desafíos mayores, incluso de selección.

🔥 Se viene el clásico: Sevilla vs Betis

El calendario no da respiro. El próximo desafío de Sevilla será el domingo 30 de noviembre, nada menos que ante Real Betis de Manuel Pellegrini, en una nueva edición del Derbi Sevillano. Este duelo es vital no sólo por la rivalidad, sino porque puede marcar el rumbo del equipo de cara a la segunda parte del torneo. Alexis podría tener más minutos, y Suazo buscará mantener su nivel en uno de los partidos más pasionales de España.