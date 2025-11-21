En medio de rumores sobre su renovación con Real Betis y las crecientes especulaciones que lo vinculan a la banca de Chile, Manuel Pellegrini enfrentó las cámaras y fue directo. En una conferencia de prensa este viernes, el Ingeniero entregó su postura frente al momento que vive, tanto con su club como con la Selección.

El técnico nacional fue enfático: no tiene tomada ninguna decisión, pero sí quiere que todo se resuelva pronto. Además, aprovechó la ocasión para desmentir las versiones de la prensa española sobre su contrato, acusando falta de precisión en las cifras y plazos publicados por diversos medios.

🧩 Manuel Pellegrini entre dos caminos: Betis o La Roja

“No hay una prioridad clara. Las dos partes son importantes para mí”, aseguró Pellegrini al ser consultado sobre qué pesa más en su balanza: renovar con Real Betis o escuchar a la Selección Chilena. Lleva cinco años en el club andaluz, lo que demuestra compromiso, pero también hay un componente emocional si se abre una opción en su país.

Por ahora, la atención está puesta en el partido frente al Girona, aunque la decisión sobre su futuro podría tomarse antes del fin de temporada.

📉 Falsas filtraciones y negociaciones reales de Manuel Pellegrini

Sobre la supuesta renovación que se dio por hecha en medios españoles, Pellegrini fue tajante: “El 90% de las informaciones no son verídicas, ni en cifras, ni en cantidades, ni en tiempo”. Eso sí, reconoció que las conversaciones con la dirigencia del Betis existen y están activas. “Queremos que esto se solucione de la mejor forma para ambas partes”, dijo, dejando claro que nada está cerrado.

🔄 Lo que falta para definir el futuro del Ingeniero Pellegrini

Manuel Pellegrini explicó que renovar un contrato no es una decisión rápida. “Hay muchas cosas que conversar antes. Veremos cuál es la solución adecuada”, cerró el DT, dejando abierta la puerta a ambos escenarios. En Chile se espera una pronta resolución tras el término del interinato de Nicolás Córdova con la Selección Chilena tras los amistosos en Rusia.