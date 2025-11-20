La selección chilena cerró el año con tres triunfos consecutivos, dos ante Perú y otro frente a Rusia, por lo que la Federación ya mira de reojo el 2026 y su gran objetivo: encontrar entrenador.

Tras salida de Ricardo Gareca, el encargado de asumir de forma interina la dirección técnica de La Roja fue Nicolás Córdova, sin embargo, ante los incaicos pudo ser su último partido en la banca.

El principal candidato de la ANFP es Manuel Pellegrini, pero el Ingeniero parece estar cada vez más cerca del equipo de todos. En medio de esta situación, desde España dieron una sorpresiva noticia sobre el futuro del DT.

😮 Adelantan la decisión de Pellegrini ante el interés de La Roja

Manuel Pellegrini se convirtió en la gran carta de la Federación para que encabece el proyecto de Chile rumbo al Mundial de 2030. Sin embargo, el exitoso entrenador ha dilatado su respuesta, puesto que también está la opción que renueve su vínculo con el Real Betis.

En las últimas horas, el periodista Oscar Murillo de Estadio Deportivo, contó que el Ingeniero no asumirá en La Roja y reveló que la principal razón es por Pablo Milad.

“Pellegrini, más o menos vislumbra 2028 como el año en que puede desembarcar en Chile. Porque, además, el año que viene hay elecciones en la Federación Chilena”, señaló el comunicador.

😱 Pellegrini diría que no a La Roja por Pablo Milad

En ese sentido, el periodista detalló que a Pellegrini no le agrada la idea de trabajar con el actual mandamás del fútbol chileno, por lo que podría recaer en el equipo de todos cuando éste deje su cargo.

“Ahora en 2026 hay elecciones y yo creo que él, con estos dirigentes, siempre ha dejado caer que no le hacía tilín (gracia). Yo creo que va a esperar un poco a la secuencia lógica de los acontecimientos”, precisó.

Por último, tuvo palabras para la continuidad del Ingeniero en el Betis. “A mí me dijeron desde su entorno que estaba la cosa mejor o más cerca que la vez anterior. Parece que el acuerdo más o menos está encauzado, aunque no se haga oficial. La idea es renovar un año”, sentenció.

🔗 Para seguir las novedades de La Roja sigue a Al Aire Libre.