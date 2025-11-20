El 2025 de la selección chilena estuvo marcado por haberse quedado fuera de la próxima Copa del Mundo a realizarse en Norteamérica, un tropezón del cual existe preocupación por el rumbo que tome el elenco nacional para el futuro, aunque en este cierre de año se haya podido maquillar con una racha de tres triunfos en distintos amistosos por fecha FIFA.

Recientemente La Roja hizo una gira por Rusia en donde logró vencer tanto al combinado local como a Perú, resultados que beneficiaron al Equipo de Todos en una nueva actualización del ranking FIFA, en el cual ya se había podido lograr un leve alza durante el pasado mes de octubre.

⚽ Chile sigue al alza en el ranking FIFA tras sus últimos triunfos

Chile venía ocupando el casillero 56° de la clasificación de la FIFA, pero tras haber derrotado por 2-0 a Rusia y 2-1 a Perú en Sochi el seleccionado nacional recuperó tres lugares en el ranking, llegando hasta el puesto 53°.

Ambas victorias permitieron que el equipo chileno llegue a los 1.457.84 puntos, sobrepasando a selecciones como Eslovenia y Mali en la tabla.

📊 ¿Cómo está Chile entre las selecciones Conmebol en el ranking FIFA?

Pese a esta mejora de La Roja, lo cierto es que se mantiene como la peor segunda selección de Conmebol ubicada en el ranking FIFA, superando solo a Bolivia (56°), que de todas formas tendrá la chance de recuperarse con su participación en el repechaje mundialista.

Chile está por debajo de Perú (52°), Venezuela (48°), Paraguay (39°), Ecuador (23°), Uruguay (16°), Colombia (13°), Brasil (5°) y Argentina (2°).

La Roja terminó mejor parada el año en el ranking FIFA/ © Photosport

🌍 Así quedó el top 10 del ranking FIFA 2025

Esta nueva actualización del ranking FIFA mantiene a España como la mejor selección del mundo, escoltados por Argentina y Francia en el podio, mientras que Inglaterra también se sostiene en el cuarto casillero.

La gran sorpresa en esta pasada está en lo hecho por Croacia, que logró escalar al décimo lugar y desplazar a Italia del Top 10 en la clasificación.

🧮 ¿Cómo están las selecciones sudamericanas en el ranking FIFA?