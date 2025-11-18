Chile sacó a relucir toda su jerarquía este martes para derrotar por 2-1 a Perú en su último partido del 2025. La Roja, que quedó tempranamente con un hombre menos tras la expulsión de Iván Román, logró imponer sus términos y derrotar al elenco peruano.

Esta fue la tercera victoria consecutiva del seleccionado nacional, y la segunda en línea sobre la escuadra incaica considerando el amistoso del pasado mes de octubre jugado en el Bicentenario de La Florida.

Por ello, el entrenador interino del equipo de todos, Nicolás Córdova, sacó cuentas alegres de esta fecha FIFA y destacó a algunos jugadores tras su paso por Rusia.

🇨🇱 Positivo análisis de Córdova tras el triunfo de Chile

Tras el 2-1 sobre Perú, el estratega de Chile señaló que “una de las cosas que les dije es que tenían que consolidar el grupo que estábamos formando, y para eso hay que tener altos rendimientos con tal que sea difícil de entrar, y que el que entre, es porque están haciendo muy bien las cosas. Ganar tres partidos seguidos hace bien”.

“Ya estábamos jugando bien antes de la expulsión e interpretaron el partido de manera espectacular, presionando, muy ordenados. Han sido 10 días exigentes y nadie se ha quejado”, agregó.

👏 Las cuentas alegres de Nicolás Córdova en Chile

Por otro lado, Nicolás Córdova destacó la importancia que tuvieron los triunfos sobre Rusia y Perú pensando en el próximo proceso de la selección chilena y tuvo palabras de elogios para algunos jugadores.

“Estos partidos sirven para ganar jugadores. Se hizo bien, en general se tuvieron rendimientos muy altos. Hay que destacar el desempeño físico, ellos tuvieron más días de descanso y no se notó. Lo más importante es que en marzo también se pueda competir con este tipo de rivales, necesitamos que estos jugadores jueguen”, recalcó.

Por último, defendió a Iván Román tras su expulsión en el primer tiempo y tuvo palabras para Darío Osorio, uno de los goleadores de Chile frente a Perú. “Darío ha tenido una evolución importante, es su tercer año en Europa con 21 años. Es parte importante de este proyecto, asi que estamos muy contentos”, concluyó.

