En el segundo partido de la Selección Chilena en suelo ruso, los dirigidos por Nicolás Córdova hicieron un gran encuentro ante los de Barreto. La Roja comenzó mostrando un juego algo dubitativo, sin embargo, poco a poco comenzó a hilvanar jugadas de peligro y consiguió superar a Perú.

El combinado nacional sumó su tercer triunfo consecutivo en tres amistosos: venció 2-1 a Perú en el Estadio Bicentenario de La Florida, le ganó 2-0 a Rusia en Sochi y repitió el marcador contra los peruanos en una nueva versión del Clásico del Pacífico.

⚽ Goles de Chile vs Perú en amistoso internacional

La selección incaica abrió la cuenta a los 34′ tras un error en la salida de Chile, que obligó a Iván Román a intentar tomar a un delantero peruano. Pese a que la infracción no fue tal, el juez no dudó, pitó penal y Álex Valera fue el encargado de anotar desde los doce pasos.

El empate de Chile llegó a los 53 minutos. Un tiro de esquina que cabeceó Francisco Salinas y que el portero Gallese manoteó, fue capurado por Felipe Loyola y lo mandó al fondo de la redes.

El 2-1 de La Roja se gritó a los 59′ tras un jugadón de Darío Osorio. Fue el mismo futbolista del FC Mitdjylland que recuperó en terreno chileno, le metió velocidad, eludió a un par de jugadores y con una frialdad notable, remató para vencer al meta peruano.

Celebración del gol de Osorio / ©Carlos Parra/ Comunicaciones FFCh.

🇨🇱 Resumen del partido Chile vs Perú, amistoso internacional

Revisa el resumen del triunfo de Chile ante Perú en el último partido del año para La Roja.