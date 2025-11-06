Midtjylland, con presencia del chileno Darío Osorio, derrotó por 3-1 a Celtic de Escocia en el estadio MCH Arena de la ciudad de Herning, Dinamarca, resultado que deja al equipo como líder de la Fase de Liga de la UEFA Europa League, con canasta perfecta de 12 puntos.

El jugador formado en U de Chile fue titular y jugó hasta los 59 minutos, justo en el momento de mayor dominio del elenco danés. Tras su salida llegó el descuento de la escuadra escocesa.

⚽ Los goles de Midtjylland vs Celtic en la Europa League 2025-26

Midtjylland tuvo un primer tiempo brillante en el que anotó todos sus goles: Martin Erlic abrió la cuenta en los 33’, Mikel Gogorza continuó en los 35’ y Franculino Djú cerró la ofensiva de los locales en los 41’.

El tanto del honor fue de Reo Hatate para Celtic en los 81’, mediante lanzamiento penal, aunque ya no quedaba tiempo para una remontada a esas alturas, por parte del elenco forastero.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Midtjylland en la Europa League 2025-26?

El próximo duelo de Midtjylland de Darío Osorio son palabras mayores: enfrentará a AS Roma en el estadio Olímpico de la capital italiana, el jueves 27 de noviembre a las 14:45 horas de Chile.

📅 Fecha: Jueves 27 de noviembre

🕐 Hora: 14:45 horas

🏟️ Estadio: Olímpico de Roma (Italia)

Antes de eso, tiene compromisos por la Superliga danesa frente a Randers, este domingo 9 de noviembre a las 12:00 horas, y contra Sonderjyske, el domingo 23 del mismo mes a las 14:00 horas.

📊 Estadísticas Midtjylland vs Celtic por la Europa League 2025-26

Europa League – 2025/2026 DÍA DE PARTIDO 4 FC Midtjylland 3 1 Descanso : 3 0 Finalizado MCH Arena – Herning Celtic Martin Erlic 33′

Mikel Gogorza 35′

Franculino 41′ Reo Hatate 81′ Liam Scales 13′

Liam Scales 13′ Paulo Bernardo 90′

Paulo Bernardo 90′ Daizen Maeda 90′ Resumen

Comentarios

Alineaciones

Estadísticas del partido

Estadísticas de equipos 90 + 5 ‘ Celtic Tarjeta amarilla : Daizen Maeda 90 ‘ Celtic Tarjeta amarilla : Paulo Bernardo 85 ‘ FC Midtjylland Sustitución entra : Ousmane Diao 85 ‘ FC Midtjylland Sustitución sale : Martin Erlic 81 ‘ Celtic Penalti : Reo Hatate 75 ‘ Celtic Sustitución entra : Michel-Ange Balikwisha 75 ‘ Celtic Sustitución sale : Sebastian Tounekti 75 ‘ Celtic Sustitución entra : Paulo Bernardo 75 ‘ Celtic Sustitución sale : Arne Engels 71 ‘ FC Midtjylland Sustitución entra : Valdemar Byskov 71 ‘ FC Midtjylland Sustitución sale : Philip Billing 69 ‘ Celtic Sustitución entra : Reo Hatate 69 ‘ Celtic Sustitución sale : Benjamin Nygren 59 ‘ FC Midtjylland Sustitución entra : Denil Castillo 59 ‘ FC Midtjylland Sustitución sale : Dario Osorio 59 ‘ FC Midtjylland Sustitución entra : Junior Brumado 59 ‘ FC Midtjylland Sustitución sale : Franculino 59 ‘ FC Midtjylland Sustitución entra : Aral Simsir 59 ‘ FC Midtjylland Sustitución sale : Mikel Gogorza 46 ‘ Celtic Sustitución entra : Callum Osmand 46 ‘ Celtic Sustitución sale : Johnny Kenny 46 ‘ Celtic Sustitución entra : Daizen Maeda 46 ‘ Celtic Sustitución sale : James Forrest 41 ‘ FC Midtjylland Gol regular : Franculino 35 ‘ FC Midtjylland Gol regular : Mikel Gogorza 33 ‘ FC Midtjylland Asistencia : Mikel Gogorza 33 ‘ FC Midtjylland Gol regular : Martin Erlic 13 ‘ Celtic Tarjeta amarilla : Liam Scales [ +7 ‘ ] ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro. [ +7 ‘ ] Posesión de balón: FC Midtjylland: 60 %, Celtic: 40 %. [ +7 ‘ ] Se reanuda el partido. [ +7 ‘ ] La asistencia al partido de hoy es de 10387 espectadores. [ +6 ‘ ] Mads Bech está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego. [ +6 ‘ ] El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego. [ +5 ‘ ] Amonestación para Daizen Maeda. [ +5 ‘ ] El árbitro pita tiro libre a Daizen Maeda (Celtic) por zancadillear a Mads Bech. [ +5 ‘ ] Celtic intenta crear peligro. [ +5 ‘ ] Posesión de balón: FC Midtjylland: 60 %, Celtic: 40 %. [ +5 ‘ ] Michel-Ange Balikwisha es penalizado por empujar a Mads Bech [ +4 ‘ ] FC Midtjylland intenta crear peligro. [ +4 ‘ ] Saque de portería para Celtic. [ +4 ‘ ] Ocasión para Junior Brumado (FC Midtjylland), pero su remate de cabeza sale desviado. [ +4 ‘ ] Centro de Aral Simsir FC Midtjylland que llega con éxito a un compañero en el área. [ +3 ‘ ] El árbitro pita tiro libre a Michel-Ange Balikwisha (Celtic) por zancadillear a Aral Simsir. [ +2 ‘ ] Aral Simsir (FC Midtjylland) saca un córner en corto desde la derecha. [ +2 ‘ ] Buen disparo de Gue-Sung Cho que va a puerta, pero detiene el portero. [ +1 ‘ ] El cuarto árbitro indica que habrá 6 minuto(s) de tiempo añadido. Amonestación para Paulo Bernardo. El árbitro pita tiro libre a Paulo Bernardo (Celtic) por zancadillear a Kevin Mbabu. Se reanuda el partido. Celtic termina con 10 ya que Callum Osmand debe abandonar el terreno de juego y el entrenador no dispone de más suplentes a su disposición. Callum Osmand está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego. El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego. Daizen Maeda es penalizado por empujar a Kevin Mbabu Paulo Bernardo saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera. Se reanuda el partido. Cambio táctico. Martin Erlic es sustituido por Ousmane Diao. Martin Erlic está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego. El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego. Han-Beom Lee alivia la presión con un despeje. Celtic intenta crear peligro. Celtic saca de banda en su mitad del campo. FC Midtjylland saca de banda en la mitad del campo rival. '¡G O O O O O O L! – ¡Reo Hatate (Celtic) anota desde los 11 m con la pierna derecha! Elias Olafsson estuvo a punto de detener el penalti.' Tras la revisión del VAR, el colegiado mantiene su decisión: ¡penalti a favor de Celtic! VAR – ¡PENALTI! – El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Celtic. PENALTI – Martin Erlic (FC Midtjylland) comete penalti por derribar a Callum Osmand. Buen disparo de Callum Osmand que va a puerta, pero detiene el portero. Celtic intenta crear peligro. El árbitro pita tiro libre a Han-Beom Lee (FC Midtjylland) por zancadillear a Michel-Ange Balikwisha. A las manos de Kasper Schmeichel, que sale y se apodera del balón. FC Midtjylland intenta crear peligro. FC Midtjylland saca de banda en la mitad del campo rival. Cambio táctico. Sebastian Tounekti es sustituido por Michel-Ange Balikwisha. Cambio táctico. Arne Engels es sustituido por Paulo Bernardo. Buen disparo de Valdemar Byskov que va a puerta, pero detiene el portero. FC Midtjylland intenta crear peligro. Celtic saca de banda en la mitad del campo rival. Kevin Mbabu alivia la presión con un despeje. Celtic intenta crear peligro. Arne Engels hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. FC Midtjylland intenta crear peligro. Cambio táctico. Philip Billing es sustituido por Valdemar Byskov. El árbitro pita tiro libre a Pedro Bravo (FC Midtjylland) por zancadillear a Arne Engels. Celtic saca de banda en su mitad del campo. Posesión de balón: FC Midtjylland: 60 %, Celtic: 40 %. Celtic saca de banda en su mitad del campo. Se reanuda el partido. Cambio táctico. Benjamin Nygren es sustituido por Reo Hatate. Denil Castillo está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego. El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego. Centro de Aral Simsir FC Midtjylland que llega con éxito a un compañero en el área. El árbitro pita tiro libre a Arne Engels (Celtic) por zancadillear a Denil Castillo. Saque de portería para Celtic. Ocasión para Martin Erlic (FC Midtjylland), pero su remate de cabeza sale desviado. Centro de Aral Simsir FC Midtjylland que llega con éxito a un compañero en el área. El árbitro pita tiro libre a Anthony Ralston (Celtic) por zancadillear a Aral Simsir. El árbitro pita tiro libre a Gue-Sung Cho (FC Midtjylland) por zancadillear a Auston Trusty. Posesión de balón: FC Midtjylland: 57 %, Celtic: 43 %. FC Midtjylland intenta crear peligro. Buen disparo de Junior Brumado que va a puerta, pero detiene el portero. FC Midtjylland inicia un contraataque. Celtic intenta crear peligro. Saque de portería para Celtic. Denil Castillo (FC Midtjylland) hace un disparo que va desviado. Saque de portería para FC Midtjylland. Posesión de balón: FC Midtjylland: 57 %, Celtic: 43 %. Cambio táctico. Dario Osorio es sustituido por Denil Castillo. Cambio táctico. Franculino es sustituido por Junior Brumado. Cambio táctico. Mikel Gogorza es sustituido por Aral Simsir. Celtic saca de banda en la mitad del campo rival. Pedro Bravo alivia la presión con un despeje. Celtic intenta crear peligro. El árbitro pita tiro libre a Han-Beom Lee (FC Midtjylland) por zancadillear a Anthony Ralston. FC Midtjylland saca de banda en la mitad del campo rival. FC Midtjylland intenta crear peligro. Auston Trusty Celtic intercepta un centro dirigido al área. FC Midtjylland intenta crear peligro. Saque de portería para FC Midtjylland. Anthony Ralston remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta. Mads Bech FC Midtjylland intercepta un centro dirigido al área. Arne Engels saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera. El árbitro pita tiro libre a Philip Billing (FC Midtjylland) por zancadillear a Benjamin Nygren. FC Midtjylland intenta crear peligro. Posesión de balón: FC Midtjylland: 57 %, Celtic: 43 %. Saque de portería para Celtic. Dario Osorio remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta. Liam Scales Celtic intercepta un centro dirigido al área. FC Midtjylland intenta crear peligro. Kevin Mbabu hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Celtic intenta crear peligro. FC Midtjylland saca de banda en la mitad del campo rival. Saque de portería para Celtic. Celtic intenta crear peligro. Celtic saca de banda en la mitad del campo rival. Posesión de balón: FC Midtjylland: 57 %, Celtic: 43 %. Celtic saca de banda en su mitad del campo. Liam Scales rechaza con éxito el disparo. Mikel Gogorza lanza el tiro libre, pero el balón es rechazado por la barrera. El árbitro pita tiro libre a Callum McGregor (Celtic) por zancadillear a Gue-Sung Cho. FC Midtjylland intenta crear peligro. FC Midtjylland intenta crear peligro. Cambio táctico. Johnny Kenny es sustituido por Callum Osmand. Cambio táctico. James Forrest es sustituido por Daizen Maeda. Ya en juego el segundo tiempo. [ +2 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. [ +2 ‘ ] FC Midtjylland saca de banda en su mitad del campo. [ +2 ‘ ] Posesión de balón: FC Midtjylland: 56 %, Celtic: 44 %. [ +2 ‘ ] Mano de Dario Osorio. [ +1 ‘ ] Se reanuda el partido. [ +1 ‘ ] Callum McGregor está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego. [ +1 ‘ ] El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego. [ +1 ‘ ] Buen disparo de Gue-Sung Cho que va a puerta, pero detiene el portero. [ +1 ‘ ] FC Midtjylland intenta crear peligro. Celtic intenta crear peligro. El cuarto árbitro indica que habrá 2 minuto(s) de tiempo añadido. Auston Trusty Celtic intercepta un centro dirigido al área. FC Midtjylland saca de banda en la mitad del campo rival. FC Midtjylland saca de banda en la mitad del campo rival. ¡G O O O O O O L! – ¡Franculino ve puerta con la pierna izquierda! Un jugador de FC Midtjylland envía un pase largo al área contraria. Auston Trusty Celtic intercepta un centro dirigido al área. Posesión de balón: FC Midtjylland: 56 %, Celtic: 44 %. FC Midtjylland intenta crear peligro. Celtic saca de banda en su mitad del campo. Celtic saca de banda en la mitad del campo rival. Fuera de juego señalado a Gue-Sung Cho (FC Midtjylland). Gran acción de Mikel Gogorza, que anota con elegancia. ¡G O O O O O O L! – ¡Mikel Gogorza ve puerta con la pierna derecha! FC Midtjylland intenta crear peligro. Asistencia de Mikel Gogorza en el gol. G O O O O O O L – Martin Erlic (FC Midtjylland) conecta un cabezazo y anota. Centro de Mikel Gogorza FC Midtjylland que llega con éxito a un compañero en el área. Mikel Gogorza saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera. Dario Osorio dispara desde fuera del área, pero Kasper Schmeichel logra controlar el balón. FC Midtjylland saca de banda en la mitad del campo rival. FC Midtjylland saca de banda en la mitad del campo rival. Saque de portería para Celtic. FC Midtjylland intenta crear peligro. Liam Scales alivia la presión con un despeje. FC Midtjylland intenta crear peligro. Pedro Bravo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. FC Midtjylland intenta crear peligro. Posesión de balón: FC Midtjylland: 56 %, Celtic: 44 %. Celtic saca de banda en la mitad del campo rival. Celtic saca de banda en su mitad del campo. FC Midtjylland saca de banda en su mitad del campo. Posesión de balón: FC Midtjylland: 54 %, Celtic: 46 %. Saque de portería para Celtic. FC Midtjylland intenta crear peligro. El árbitro pita tiro libre a Auston Trusty (Celtic) por zancadillear a Philip Billing. A las manos de Elias Olafsson, que sale y se apodera del balón. Elias Olafsson FC Midtjylland intercepta un centro dirigido al área. Arne Engels (Celtic) saca un córner en corto desde la derecha. Martin Erlic FC Midtjylland intercepta un centro dirigido al área. Franculino FC Midtjylland intercepta un centro dirigido al área. Arne Engels saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera. Pedro Bravo FC Midtjylland intercepta un centro dirigido al área. Celtic intenta crear peligro. Remate de cabeza de Kevin Mbabu a puerta, que detiene con comodidad Kasper Schmeichel. Mikel Gogorza (FC Midtjylland) saca el córner desde la derecha. Kieran Tierney Celtic intercepta un centro dirigido al área. Auston Trusty (Celtic) va demasiado lejos y derriba a Franculino. Posesión de balón: FC Midtjylland: 60 %, Celtic: 40 %. Celtic saca de banda en la mitad del campo rival. Anthony Ralston regresa al campo. Posesión de balón: FC Midtjylland: 58 %, Celtic: 42 %. Se reanuda el partido. Anthony Ralston se lastima y es retirado del terreno de juego para recibir atención médica. Anthony Ralston está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego. El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego. Anthony Ralston rechaza con éxito el disparo. Un remate de Gue-Sung Cho es rechazado. Buen disparo de Gue-Sung Cho que va a puerta, pero detiene el portero. Franculino crea una ocasión de gol para su compañero. FC Midtjylland intenta crear peligro. Saque de portería para FC Midtjylland. Benjamin Nygren (Celtic) hace un disparo que va desviado. El árbitro pita tiro libre a Pedro Bravo (FC Midtjylland) por zancadillear a Benjamin Nygren. Mano de Callum McGregor. Buen disparo de Franculino que va a puerta, pero detiene el portero. FC Midtjylland intenta crear peligro. A las manos de Elias Olafsson, que sale y se apodera del balón. El árbitro pita tiro libre a Kevin Mbabu (FC Midtjylland) por zancadillear a Kieran Tierney. FC Midtjylland intenta crear peligro. Amonestación para Liam Scales. Falta de Liam Scales (Celtic) por dar un codazo a Gue-Sung Cho. Saque de portería para Celtic. Mads Bech (FC Midtjylland) hace un disparo que va desviado. Centro de Dario Osorio FC Midtjylland que llega con éxito a un compañero en el área. Anthony Ralston es penalizado por empujar a Mikel Gogorza FC Midtjylland saca de banda en la mitad del campo rival. Posesión de balón: FC Midtjylland: 54 %, Celtic: 46 %. El árbitro pita tiro libre a Dario Osorio (FC Midtjylland) por zancadillear a James Forrest. Kevin Mbabu dispara desde fuera del área, pero Kasper Schmeichel logra controlar el balón. FC Midtjylland intenta crear peligro. Auston Trusty Celtic intercepta un centro dirigido al área. Mikel Gogorza saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera. FC Midtjylland intenta crear peligro. Mads Bech es penalizado por empujar a James Forrest Celtic saca de banda en su mitad del campo. FC Midtjylland saca de banda en la mitad del campo rival. Saque de portería para Celtic. Franculino (FC Midtjylland) hace un disparo que va desviado. FC Midtjylland intenta crear peligro. Saque de portería para Celtic. Franculino (FC Midtjylland) hace un disparo que va desviado. Auston Trusty rechaza con éxito el disparo. Un remate de Dario Osorio es rechazado. FC Midtjylland inicia un contraataque. Kevin Mbabu alivia la presión con un despeje. Celtic intenta crear peligro. Posesión de balón: FC Midtjylland: 42 %, Celtic: 58 %. El árbitro pita tiro libre a Kieran Tierney (Celtic) por zancadillear a Kevin Mbabu. Saque de portería para Celtic. Dario Osorio remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta. FC Midtjylland inicia un contraataque. Franculino hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. Celtic intenta crear peligro. James Forrest hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. FC Midtjylland saca de banda en su mitad del campo. Arne Engels dispara desde fuera del área, pero Elias Olafsson logra controlar el balón. Celtic intenta crear peligro. El campo se halla en excelentes condiciones. Bienvenidos al partido de esta noche. FC Midtjylland saca, y da comienzo el partido. El árbitro da inicio al encuentro. Bienvenidos a MCH Arena. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos. FC Midtjylland FC Midtjylland 4-2-3-1 16 Elias

Olafsson 43 Kevin

Mbabu 3 Han-Beom

Lee 6 Martin

Erlic 22 Mads

Bech 19 Pedro

Bravo 8 Philip

Billing 11 Dario

Osorio 10 Gue-Sung

Cho 41 Mikel

Gogorza 7 Franculino Entrenador

0 Mike Tullberg

Lesionados

30 Ovie Ejeheri



13 Adam Gabriel



14 Edward Chilufya

Suplentes

1 Jonas Lössl



60 Mark Ugboh



4 Ousmane Diao



20 Valdemar Byskov



21 Denil Castillo



29 Paulinho



55 Victor Bak



58 Aral Simsir



74 Junior Brumado



80 Dani Silva



90 Friday Etim



33 Alamari Djabi

Celtic Celtic 4-2-3-1 1 Kasper

Schmeichel 56 Anthony

Ralston 5 Liam

Scales 6 Auston

Trusty 63 Kieran

Tierney 42 Callum

McGregor 27 Arne

Engels 49 James

Forrest 8 Benjamin

Nygren 23 Sebastian

Tounekti 24 Johnny

Kenny Entrenador

0 Martin O´Neill

Lesionados

20 Cameron Carter-Vickers



17 Kelechi Iheanacho

Suplentes

12 Viljami Sinisalo



31 Ross Doohan



10 Michel-Ange Balikwisha



13 Hyun-Jun Yang



14 Luke McCowan



19 Callum Osmand



28 Paulo Bernardo



36 Marcelo Saracchi



38 Daizen Maeda



41 Reo Hatate



47 Dane Murray



51 Colby Donovan

11 Faltas Cometidas 14 14 Saques de Banda 13 1 Fuera de Juego 0 12 Centros 5 60 Posesión de Balón 40 0 Tarjetas Amarillas 3 8 Tiros Fuera 2 3 Tiros Bloqueados 0 12 Tiros a Puerta 3 3 Contraataques 0 4 Corners 4 0 Tarjetas Rojas 0 3 Goles 1 3 Saques de Portería 11 3 Atención Médica 6 5 Sustituciones 5 1 Asistencias 0 14 Tiros Libres 12 2 Paradas 9 23 Intentos de Gol 5 1 Asistencias 1ª Mitad 0 0 Asistencias 2ª Mitad 0 1 Saques de Portería 1ª Mitad 6 2 Saques de Portería 2ª Mitad 5 2 Contraataques 1ª Mitad 0 1 Contraataques 2ª Mitad 0 0 Atención Médica 1ª Mitad 4 3 Atención Médica 2ª Mitad 2 7 Centros 1ª Mitad 4 5 Centros 2ª Mitad 1 0 Sustituciones 1ª Mitad 0 5 Sustituciones 2ª Mitad 5 2 Tiros Bloqueados 1ª Mitad 0 1 Tiros Bloqueados 2ª Mitad 0 1 Paradas 1ª Mitad 6 1 Paradas 2ª Mitad 3 6 Tiros Libres 1ª Mitad 6 8 Tiros Libres 2ª Mitad 6 4 Tiros Fuera 1ª Mitad 1 4 Tiros Fuera 2ª Mitad 1 9 Tiros a Puerta 1ª Mitad 1 3 Tiros a Puerta 2ª Mitad 2 1 Fuera de Juego 1ª Mitad 0 0 Fuera de Juego 2ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 0 0 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 1 0 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 2 3 Corners 1ª Mitad 2 1 Corners 2ª Mitad 2 56 Posesión de Balón 1ª Mitad 44 64 Posesión de Balón 2ª Mitad 36 3 Goles 1ª Mitad 0 0 Goles 2ª Mitad 1 15 Intentos de Gol 1ª Mitad 2 8 Intentos de Gol 2ª Mitad 3 10 Saques de Banda 1ª Mitad 6 4 Saques de Banda 2ª Mitad 7 5 Faltas Cometidas 1ª Mitad 6 6 Faltas Cometidas 2ª Mitad 8 441 Pases Totales 299 119 Ataques 54 61 Ataques Peligrosos 21 Últimos enfrentamientos FC 3 – 1 CEL 06/11/2025

🇨🇱 Darío Osorio fue convocado a La Roja

Darío Osorio fue convocado por el director técnico Nicolás Córdova para los duelos de Chile vs Rusia y Perú, amistosos de la fecha FIFA de noviembre.

Los duelos se jugarán el sábado 15 de noviembre (12:00 horas) y el martes 18 del mismo mes (12:00 horas), respectivamente, abos duelos en tierras rusas.

