Darío Osorio y Midtjylland están imparables: son los sorpresivos líderes de la Europa League
-
Luis Felipe Labrín
Darío Osorio es puntal en el súper líder Midtjylland en la Europa League.
Midtjylland, con presencia del chileno Darío Osorio, derrotó por 3-1 a Celtic de Escocia en el estadio MCH Arena de la ciudad de Herning, Dinamarca, resultado que deja al equipo como líder de la Fase de Liga de la UEFA Europa League, con canasta perfecta de 12 puntos.
El jugador formado en U de Chile fue titular y jugó hasta los 59 minutos, justo en el momento de mayor dominio del elenco danés. Tras su salida llegó el descuento de la escuadra escocesa.
⚽ Los goles de Midtjylland vs Celtic en la Europa League 2025-26
Midtjylland tuvo un primer tiempo brillante en el que anotó todos sus goles: Martin Erlic abrió la cuenta en los 33’, Mikel Gogorza continuó en los 35’ y Franculino Djú cerró la ofensiva de los locales en los 41’.
El tanto del honor fue de Reo Hatate para Celtic en los 81’, mediante lanzamiento penal, aunque ya no quedaba tiempo para una remontada a esas alturas, por parte del elenco forastero.
📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Midtjylland en la Europa League 2025-26?
El próximo duelo de Midtjylland de Darío Osorio son palabras mayores: enfrentará a AS Roma en el estadio Olímpico de la capital italiana, el jueves 27 de noviembre a las 14:45 horas de Chile.
📅 Fecha: Jueves 27 de noviembre
🕐 Hora: 14:45 horas
🏟️ Estadio: Olímpico de Roma (Italia)
Antes de eso, tiene compromisos por la Superliga danesa frente a Randers, este domingo 9 de noviembre a las 12:00 horas, y contra Sonderjyske, el domingo 23 del mismo mes a las 14:00 horas.
📊 Estadísticas Midtjylland vs Celtic por la Europa League 2025-26
Europa League
–
2025/2026DÍA DE PARTIDO 4
FC Midtjylland
06/11/2025 14:45
3
1
Descanso :
3
0
FinalizadoMCH Arena
–
Herning
Celtic
Martin Erlic 33′
Mikel Gogorza 35′
Franculino 41′
Reo Hatate 81′
Liam Scales 13′
Paulo Bernardo 90′
Daizen Maeda 90′
Resumen
Comentarios
Alineaciones
Estadísticas del partido
Estadísticas de equipos
90
+
5
‘
Celtic
Tarjeta amarilla
:
Daizen Maeda
90
‘
Celtic
Tarjeta amarilla
:
Paulo Bernardo
85
‘
FC Midtjylland
Sustitución entra
:
Ousmane Diao
85
‘
FC Midtjylland
Sustitución sale
:
Martin Erlic
81
‘
Celtic
Penalti
:
Reo Hatate
75
‘
Celtic
Sustitución entra
:
Michel-Ange Balikwisha
75
‘
Celtic
Sustitución sale
:
Sebastian Tounekti
75
‘
Celtic
Sustitución entra
:
Paulo Bernardo
75
‘
Celtic
Sustitución sale
:
Arne Engels
71
‘
FC Midtjylland
Sustitución entra
:
Valdemar Byskov
71
‘
FC Midtjylland
Sustitución sale
:
Philip Billing
69
‘
Celtic
Sustitución entra
:
Reo Hatate
69
‘
Celtic
Sustitución sale
:
Benjamin Nygren
59
‘
FC Midtjylland
Sustitución entra
:
Denil Castillo
59
‘
FC Midtjylland
Sustitución sale
:
Dario Osorio
59
‘
FC Midtjylland
Sustitución entra
:
Junior Brumado
59
‘
FC Midtjylland
Sustitución sale
:
Franculino
59
‘
FC Midtjylland
Sustitución entra
:
Aral Simsir
59
‘
FC Midtjylland
Sustitución sale
:
Mikel Gogorza
46
‘
Celtic
Sustitución entra
:
Callum Osmand
46
‘
Celtic
Sustitución sale
:
Johnny Kenny
46
‘
Celtic
Sustitución entra
:
Daizen Maeda
46
‘
Celtic
Sustitución sale
:
James Forrest
41
‘
FC Midtjylland
Gol regular
:
Franculino
35
‘
FC Midtjylland
Gol regular
:
Mikel Gogorza
33
‘
FC Midtjylland
Asistencia
:
Mikel Gogorza
33
‘
FC Midtjylland
Gol regular
:
Martin Erlic
13
‘
Celtic
Tarjeta amarilla
:
Liam Scales
[ +7 ‘ ]
¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.
[ +7 ‘ ]
Posesión de balón: FC Midtjylland: 60 %, Celtic: 40 %.
[ +7 ‘ ]
Se reanuda el partido.
[ +7 ‘ ]
La asistencia al partido de hoy es de 10387 espectadores.
[ +6 ‘ ]
Mads Bech está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego.
[ +6 ‘ ]
El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.
[ +5 ‘ ]
Amonestación para Daizen Maeda.
[ +5 ‘ ]
El árbitro pita tiro libre a Daizen Maeda (Celtic) por zancadillear a Mads Bech.
[ +5 ‘ ]
Celtic intenta crear peligro.
[ +5 ‘ ]
Posesión de balón: FC Midtjylland: 60 %, Celtic: 40 %.
[ +5 ‘ ]
Michel-Ange Balikwisha es penalizado por empujar a Mads Bech
[ +4 ‘ ]
FC Midtjylland intenta crear peligro.
[ +4 ‘ ]
Saque de portería para Celtic.
[ +4 ‘ ]
Ocasión para Junior Brumado (FC Midtjylland), pero su remate de cabeza sale desviado.
[ +4 ‘ ]
Centro de Aral Simsir FC Midtjylland que llega con éxito a un compañero en el área.
[ +3 ‘ ]
El árbitro pita tiro libre a Michel-Ange Balikwisha (Celtic) por zancadillear a Aral Simsir.
[ +2 ‘ ]
Aral Simsir (FC Midtjylland) saca un córner en corto desde la derecha.
[ +2 ‘ ]
Buen disparo de Gue-Sung Cho que va a puerta, pero detiene el portero.
[ +1 ‘ ]
El cuarto árbitro indica que habrá 6 minuto(s) de tiempo añadido.
Amonestación para Paulo Bernardo.
El árbitro pita tiro libre a Paulo Bernardo (Celtic) por zancadillear a Kevin Mbabu.
Se reanuda el partido.
Celtic termina con 10 ya que Callum Osmand debe abandonar el terreno de juego y el entrenador no dispone de más suplentes a su disposición.
Callum Osmand está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego.
El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.
Daizen Maeda es penalizado por empujar a Kevin Mbabu
Paulo Bernardo saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
Se reanuda el partido.
Cambio táctico. Martin Erlic es sustituido por Ousmane Diao.
Martin Erlic está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego.
El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.
Han-Beom Lee alivia la presión con un despeje.
Celtic intenta crear peligro.
Celtic saca de banda en su mitad del campo.
FC Midtjylland saca de banda en la mitad del campo rival.
'¡G O O O O O O L! – ¡Reo Hatate (Celtic) anota desde los 11 m con la pierna derecha! Elias Olafsson estuvo a punto de detener el penalti.'
Tras la revisión del VAR, el colegiado mantiene su decisión: ¡penalti a favor de Celtic!
VAR – ¡PENALTI! – El árbitro ha detenido el juego. Se está realizando una revisión VAR, un posible penal para Celtic.
PENALTI – Martin Erlic (FC Midtjylland) comete penalti por derribar a Callum Osmand.
Buen disparo de Callum Osmand que va a puerta, pero detiene el portero.
Celtic intenta crear peligro.
El árbitro pita tiro libre a Han-Beom Lee (FC Midtjylland) por zancadillear a Michel-Ange Balikwisha.
A las manos de Kasper Schmeichel, que sale y se apodera del balón.
FC Midtjylland intenta crear peligro.
FC Midtjylland saca de banda en la mitad del campo rival.
Cambio táctico. Sebastian Tounekti es sustituido por Michel-Ange Balikwisha.
Cambio táctico. Arne Engels es sustituido por Paulo Bernardo.
Buen disparo de Valdemar Byskov que va a puerta, pero detiene el portero.
FC Midtjylland intenta crear peligro.
Celtic saca de banda en la mitad del campo rival.
Kevin Mbabu alivia la presión con un despeje.
Celtic intenta crear peligro.
Arne Engels hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
FC Midtjylland intenta crear peligro.
Cambio táctico. Philip Billing es sustituido por Valdemar Byskov.
El árbitro pita tiro libre a Pedro Bravo (FC Midtjylland) por zancadillear a Arne Engels.
Celtic saca de banda en su mitad del campo.
Posesión de balón: FC Midtjylland: 60 %, Celtic: 40 %.
Celtic saca de banda en su mitad del campo.
Se reanuda el partido.
Cambio táctico. Benjamin Nygren es sustituido por Reo Hatate.
Denil Castillo está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego.
El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.
Centro de Aral Simsir FC Midtjylland que llega con éxito a un compañero en el área.
El árbitro pita tiro libre a Arne Engels (Celtic) por zancadillear a Denil Castillo.
Saque de portería para Celtic.
Ocasión para Martin Erlic (FC Midtjylland), pero su remate de cabeza sale desviado.
Centro de Aral Simsir FC Midtjylland que llega con éxito a un compañero en el área.
El árbitro pita tiro libre a Anthony Ralston (Celtic) por zancadillear a Aral Simsir.
El árbitro pita tiro libre a Gue-Sung Cho (FC Midtjylland) por zancadillear a Auston Trusty.
Posesión de balón: FC Midtjylland: 57 %, Celtic: 43 %.
FC Midtjylland intenta crear peligro.
Buen disparo de Junior Brumado que va a puerta, pero detiene el portero.
FC Midtjylland inicia un contraataque.
Celtic intenta crear peligro.
Saque de portería para Celtic.
Denil Castillo (FC Midtjylland) hace un disparo que va desviado.
Saque de portería para FC Midtjylland.
Posesión de balón: FC Midtjylland: 57 %, Celtic: 43 %.
Cambio táctico. Dario Osorio es sustituido por Denil Castillo.
Cambio táctico. Franculino es sustituido por Junior Brumado.
Cambio táctico. Mikel Gogorza es sustituido por Aral Simsir.
Celtic saca de banda en la mitad del campo rival.
Pedro Bravo alivia la presión con un despeje.
Celtic intenta crear peligro.
El árbitro pita tiro libre a Han-Beom Lee (FC Midtjylland) por zancadillear a Anthony Ralston.
FC Midtjylland saca de banda en la mitad del campo rival.
FC Midtjylland intenta crear peligro.
Auston Trusty Celtic intercepta un centro dirigido al área.
FC Midtjylland intenta crear peligro.
Saque de portería para FC Midtjylland.
Anthony Ralston remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.
Mads Bech FC Midtjylland intercepta un centro dirigido al área.
Arne Engels saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
El árbitro pita tiro libre a Philip Billing (FC Midtjylland) por zancadillear a Benjamin Nygren.
FC Midtjylland intenta crear peligro.
Posesión de balón: FC Midtjylland: 57 %, Celtic: 43 %.
Saque de portería para Celtic.
Dario Osorio remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.
Liam Scales Celtic intercepta un centro dirigido al área.
FC Midtjylland intenta crear peligro.
Kevin Mbabu hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Celtic intenta crear peligro.
FC Midtjylland saca de banda en la mitad del campo rival.
Saque de portería para Celtic.
Celtic intenta crear peligro.
Celtic saca de banda en la mitad del campo rival.
Posesión de balón: FC Midtjylland: 57 %, Celtic: 43 %.
Celtic saca de banda en su mitad del campo.
Liam Scales rechaza con éxito el disparo.
Mikel Gogorza lanza el tiro libre, pero el balón es rechazado por la barrera.
El árbitro pita tiro libre a Callum McGregor (Celtic) por zancadillear a Gue-Sung Cho.
FC Midtjylland intenta crear peligro.
FC Midtjylland intenta crear peligro.
Cambio táctico. Johnny Kenny es sustituido por Callum Osmand.
Cambio táctico. James Forrest es sustituido por Daizen Maeda.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +2 ‘ ]
¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
[ +2 ‘ ]
FC Midtjylland saca de banda en su mitad del campo.
[ +2 ‘ ]
Posesión de balón: FC Midtjylland: 56 %, Celtic: 44 %.
[ +2 ‘ ]
Mano de Dario Osorio.
[ +1 ‘ ]
Se reanuda el partido.
[ +1 ‘ ]
Callum McGregor está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego.
[ +1 ‘ ]
El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.
[ +1 ‘ ]
Buen disparo de Gue-Sung Cho que va a puerta, pero detiene el portero.
[ +1 ‘ ]
FC Midtjylland intenta crear peligro.
Celtic intenta crear peligro.
El cuarto árbitro indica que habrá 2 minuto(s) de tiempo añadido.
Auston Trusty Celtic intercepta un centro dirigido al área.
FC Midtjylland saca de banda en la mitad del campo rival.
FC Midtjylland saca de banda en la mitad del campo rival.
¡G O O O O O O L! – ¡Franculino ve puerta con la pierna izquierda!
Un jugador de FC Midtjylland envía un pase largo al área contraria.
Auston Trusty Celtic intercepta un centro dirigido al área.
Posesión de balón: FC Midtjylland: 56 %, Celtic: 44 %.
FC Midtjylland intenta crear peligro.
Celtic saca de banda en su mitad del campo.
Celtic saca de banda en la mitad del campo rival.
Fuera de juego señalado a Gue-Sung Cho (FC Midtjylland).
Gran acción de Mikel Gogorza, que anota con elegancia.
¡G O O O O O O L! – ¡Mikel Gogorza ve puerta con la pierna derecha!
FC Midtjylland intenta crear peligro.
Asistencia de Mikel Gogorza en el gol.
G O O O O O O L – Martin Erlic (FC Midtjylland) conecta un cabezazo y anota.
Centro de Mikel Gogorza FC Midtjylland que llega con éxito a un compañero en el área.
Mikel Gogorza saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
Dario Osorio dispara desde fuera del área, pero Kasper Schmeichel logra controlar el balón.
FC Midtjylland saca de banda en la mitad del campo rival.
FC Midtjylland saca de banda en la mitad del campo rival.
Saque de portería para Celtic.
FC Midtjylland intenta crear peligro.
Liam Scales alivia la presión con un despeje.
FC Midtjylland intenta crear peligro.
Pedro Bravo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
FC Midtjylland intenta crear peligro.
Posesión de balón: FC Midtjylland: 56 %, Celtic: 44 %.
Celtic saca de banda en la mitad del campo rival.
Celtic saca de banda en su mitad del campo.
FC Midtjylland saca de banda en su mitad del campo.
Posesión de balón: FC Midtjylland: 54 %, Celtic: 46 %.
Saque de portería para Celtic.
FC Midtjylland intenta crear peligro.
El árbitro pita tiro libre a Auston Trusty (Celtic) por zancadillear a Philip Billing.
A las manos de Elias Olafsson, que sale y se apodera del balón.
Elias Olafsson FC Midtjylland intercepta un centro dirigido al área.
Arne Engels (Celtic) saca un córner en corto desde la derecha.
Martin Erlic FC Midtjylland intercepta un centro dirigido al área.
Franculino FC Midtjylland intercepta un centro dirigido al área.
Arne Engels saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
Pedro Bravo FC Midtjylland intercepta un centro dirigido al área.
Celtic intenta crear peligro.
Remate de cabeza de Kevin Mbabu a puerta, que detiene con comodidad Kasper Schmeichel.
Mikel Gogorza (FC Midtjylland) saca el córner desde la derecha.
Kieran Tierney Celtic intercepta un centro dirigido al área.
Auston Trusty (Celtic) va demasiado lejos y derriba a Franculino.
Posesión de balón: FC Midtjylland: 60 %, Celtic: 40 %.
Celtic saca de banda en la mitad del campo rival.
Anthony Ralston regresa al campo.
Posesión de balón: FC Midtjylland: 58 %, Celtic: 42 %.
Se reanuda el partido.
Anthony Ralston se lastima y es retirado del terreno de juego para recibir atención médica.
Anthony Ralston está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego.
El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.
Anthony Ralston rechaza con éxito el disparo.
Un remate de Gue-Sung Cho es rechazado.
Buen disparo de Gue-Sung Cho que va a puerta, pero detiene el portero.
Franculino crea una ocasión de gol para su compañero.
FC Midtjylland intenta crear peligro.
Saque de portería para FC Midtjylland.
Benjamin Nygren (Celtic) hace un disparo que va desviado.
El árbitro pita tiro libre a Pedro Bravo (FC Midtjylland) por zancadillear a Benjamin Nygren.
Mano de Callum McGregor.
Buen disparo de Franculino que va a puerta, pero detiene el portero.
FC Midtjylland intenta crear peligro.
A las manos de Elias Olafsson, que sale y se apodera del balón.
El árbitro pita tiro libre a Kevin Mbabu (FC Midtjylland) por zancadillear a Kieran Tierney.
FC Midtjylland intenta crear peligro.
Amonestación para Liam Scales.
Falta de Liam Scales (Celtic) por dar un codazo a Gue-Sung Cho.
Saque de portería para Celtic.
Mads Bech (FC Midtjylland) hace un disparo que va desviado.
Centro de Dario Osorio FC Midtjylland que llega con éxito a un compañero en el área.
Anthony Ralston es penalizado por empujar a Mikel Gogorza
FC Midtjylland saca de banda en la mitad del campo rival.
Posesión de balón: FC Midtjylland: 54 %, Celtic: 46 %.
El árbitro pita tiro libre a Dario Osorio (FC Midtjylland) por zancadillear a James Forrest.
Kevin Mbabu dispara desde fuera del área, pero Kasper Schmeichel logra controlar el balón.
FC Midtjylland intenta crear peligro.
Auston Trusty Celtic intercepta un centro dirigido al área.
Mikel Gogorza saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
FC Midtjylland intenta crear peligro.
Mads Bech es penalizado por empujar a James Forrest
Celtic saca de banda en su mitad del campo.
FC Midtjylland saca de banda en la mitad del campo rival.
Saque de portería para Celtic.
Franculino (FC Midtjylland) hace un disparo que va desviado.
FC Midtjylland intenta crear peligro.
Saque de portería para Celtic.
Franculino (FC Midtjylland) hace un disparo que va desviado.
Auston Trusty rechaza con éxito el disparo.
Un remate de Dario Osorio es rechazado.
FC Midtjylland inicia un contraataque.
Kevin Mbabu alivia la presión con un despeje.
Celtic intenta crear peligro.
Posesión de balón: FC Midtjylland: 42 %, Celtic: 58 %.
El árbitro pita tiro libre a Kieran Tierney (Celtic) por zancadillear a Kevin Mbabu.
Saque de portería para Celtic.
Dario Osorio remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.
FC Midtjylland inicia un contraataque.
Franculino hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Celtic intenta crear peligro.
James Forrest hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
FC Midtjylland saca de banda en su mitad del campo.
Arne Engels dispara desde fuera del área, pero Elias Olafsson logra controlar el balón.
Celtic intenta crear peligro.
El campo se halla en excelentes condiciones.
Bienvenidos al partido de esta noche.
FC Midtjylland saca, y da comienzo el partido.
El árbitro da inicio al encuentro.
Bienvenidos a MCH Arena. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.
Los duelos se jugarán el sábado 15 de noviembre (12:00 horas) y el martes 18 del mismo mes (12:00 horas), respectivamente, abos duelos en tierras rusas.
📲 Las informaciones de Darío Osorio y los chilenos por el mundo las encuentras en nuestro canal de Google Discover de Al Aire Libre, donde también encontrarás todas las noticias del fútbol y deporte nacional.
Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.