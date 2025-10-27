La Selección Chilena atraviesa una etapa de transición tras una de las campañas más decepcionantes de su historia reciente. La derrota por 2-0 ante Bolivia en La Paz selló su eliminación de las Clasificatorias Sudamericanas al Mundial 2026, dejando al equipo fuera de toda opción matemática de alcanzar el repechaje.

El ciclo de Ricardo Gareca llegó a su fin luego de acumular solo un 23,5% de rendimiento (7 derrotas, 2 empates y 1 triunfo). Para las dos últimas fechas, la ANFP designó a Nicolás Córdova como entrenador interino, quien dirigió los partidos ante Brasil y Uruguay antes del cierre del año, en una etapa marcada por la búsqueda de un nuevo DT y un recambio generacional.

¿Cuándo juega la Selección chilena? Próximos partidos en 2025

A continuación, el detalle de los partidos amistosos de La Roja en 2025, con resultados confirmados y el próximo encuentro programado para noviembre.

Fecha Competición Partido Resultado / Estado 10/06/2025 Clasificatorias 🇧🇴 Bolivia 2–0 Chile 🇨🇱 Finalizado 4/09/2025 Clasificatorias 🇧🇷 Brasil 3–0 Chile 🇨🇱 Finalizado 9/09/2025 Clasificatorias 🇨🇱 Chile 0–0 Uruguay 🇺🇾 Finalizado 10/10/2025 Amistoso 🇨🇱 Chile 2–1 Perú 🇵🇪 Finalizado 15/11/2025 Amistoso 🇷🇺 Rusia vs Chile 🇨🇱 Por definirse (sede y horario)

📺 ¿Dónde ver en vivo los partidos de la Selección Chilena?

Los encuentros oficiales y amistosos de La Roja se pueden seguir en vivo a través de las siguientes plataformas:

📺 TV: Chilevisión / ESPN

Chilevisión / ESPN 💻 Streaming: Disney+ Premium

Disney+ Premium 🖥️ También podrás seguir el minuto a minuto con goles, análisis y estadísticas en AlAireLibre.cl

⚽ ¿Qué amistosos jugará Chile en el cierre de 2025?

El próximo desafío de La Roja será un amistoso internacional ante Rusia el 15 de noviembre, aún con horario y estadio por confirmar.

El duelo servirá como cierre de temporada para evaluar nuevos nombres y proyectar el próximo proceso clasificatorio.

