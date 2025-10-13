Darío Osorio es sin dudas, uno de los chilenos que más ha sonado en diversos equipos en Europa. Durante cada mercado de pases el nombre del formado en la U de Chile es vinculado a grandes clubes, pero finalmente el Midtjylland reveló cuáles son los planes que tiene con el chileno y por qué han rechazado ofertas millonarias.

La directiva del equipo nórdico emitió un comunicado donde detalló su balance económico del período 2024-2025, dejando en claro que mantener a sus figuras principales es parte de una estrategia mucho más ambiciosa. Con números que hablan por sí solos: 61 millones de coronas danesas de beneficio, comparado con los 35 millones del ejercicio anterior.​

🎯 Por qué Midtjylland mantiene a Osorio

La explicación del club danés no deja lugar a dudas. “Durante el último mercado, el FC Midtjylland priorizó la retención de jugadores clave y el fortalecimiento de la plantilla”, señalaron en el documento oficial. Una decisión que cobra sentido cuando se conocen las cifras que han rechazado: ofertas de hasta 10 millones de euros del Liverpool y propuestas desde Arabia Saudita que duplicaban su valor de compra.​

Pero la apuesta va más allá del dinero inmediato. El Midtjylland tiene claros sus objetivos continentales y sabe que para competir en Europa necesita mantener su plantel intacto. “Esto significa que, a corto plazo, estamos posponiendo los ingresos del mercado de fichajes”, reconocieron sin rodeos.​

💰 La estrategia del equipo danés

El club invirtió 36.6 millones de euros en fichajes durante la temporada 2023/24, la cifra más alta en la historia del fútbol danés. Una apuesta arriesgada que busca posicionar al equipo entre los 50 mejores de Europa.​

La presión por vender a Osorio ha sido intensa. Gigantes como Manchester United, Borussia Dortmund y Real Madrid han enviado scouts exclusivamente para observarlo. Sin embargo, el Midtjylland mantiene su postura: solo lo venderán por una “cifra récord” que supere cualquier precedente en la liga danesa.​

Para la U de Chile, esta estrategia también representa una oportunidad dorada. El club azul mantiene un 15% de una futura venta, lo que podría significar cerca de 3 millones de dólares si se concreta la cifra de 20 millones que maneja el mercado.​