Darío Osorio ha tenido una gran temporada en Dinamarca. El delantero chileno que milita en el Midtjylland se ha convertido en una pieza clave de su equipo tanto en la Superliga como en la Europa League.
Gracias a su gran desempeño, su nombre ha sido vinculado a importantes clubes europeos e incluso se especuló con un posible traspaso a Turquía en el último mercado de pases, algo que finalmente no ocurrió.
😮 Comparan a Darío Osorio con estrella de Argentina
Lo cierto es que el formado en Universidad de Chile está en la órbita de los equipos del Viejo Continente y así lo ratificó Jonathan Vidallé, exfutbolista argentino y jefe de scouting de Arsenal en Sudamérica, quien incluso lo comparó con una estrella y campeón del mundo con la albiceleste.
“Le veo similitudes con (Ángel) Di María cuando empezó, porque tiene esa característica de extremo inteligente, hábil en el uno contra uno, que sabe enganchar para adentro y terminar bien”, dijo en diálogo a Radio ADN.
“Pero quizá le faltaba para dar un salto mayor. Por ejemplo, ir al Arsenal era un paso demasiado grande, gigante, entonces a veces es mejor pasar a ligas como México, Holanda, Portugal o Dinamarca. Es lo más adecuado para terminar de formar al jugador, que acabe de tomar confianza, explotar todas sus virtudes y ver ahí para qué está, obviamente con otra mentalidad”, completó.
⚽ Los números de Darío Osorio en Dinamarca
Desde su arribo a Dinamarca, Darío Osorio ha jugado 77 partidos, anotado 20 goles y aportado 12 asistencias en 4.799 minutos en el Midtjylland.
