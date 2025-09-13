Darío Osorio, atacante formado en U de Chile fue una de las grandes bajas de la Selección Chilena en el cierre de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Tras no poder jugar ante Brasil y Uruguay, regresó a Dinamarca donde recibió el diagnóstico oficial. El problema será la recuperación de Osorio, quien estaba siendo seguido por el Galatasaray de Turquía.

❓ ¿Cuál es la lesión de Darío Osorio y cuánto tiempo estará fuera?

El propio Midtjylland informó a través de redes sociales que Osorio volvió con una lesión muscular desde la Selección Chilena y deberá estar entre tres y cuatro semanas fuera.

“Darío Osorio ha regresado de la concentración de la selección nacional con una lesión y se espera que esté de baja entre tres y cuatro semanas. ¡Que te mejores pronto, Darío!”, publicó el club danés.

Esto significa que el joven delantero se perderá al menos entre cinco y siete partidos de su equipo, que disputa la Superliga de Dinamarca, la Copa local y la Europa League.

Darío Osorio er hjemvendt fra landsholdslejren med en skade og forventes ude i tre til fire uger.



God bedring, Darío 🙌 — FC Midtjylland (@fcmidtjylland) September 13, 2025

⚽ ¿Por qué es tan sensible la baja de Osorio en Midtjylland?

El futbolista de Hijuelas se había convertido en pieza clave para su equipo. En la actual temporada ya disputó 12 partidos, sumando 5 goles y 4 asistencias entre la liga y la fase previa de Europa League.

Su ausencia representa un golpe fuerte para Midtjylland, que pierde a su figura ofensiva en semanas decisivas del calendario. El técnico ahora deberá encontrar alternativas para suplirlo en tres frentes de competencia.

Osorio estaba en un buen arranque de temporada. Foto: Imago

