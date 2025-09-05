El chileno Darío Osorio fue incluido en la plantilla europea del Midtjylland y podría frenar rumores de un posible traspaso.

El talentoso volante chileno tendrá la posibilidad de sumar experiencia internacional tras ser inscrito en la lista B de la Europa League con el FC Midtjylland. Pese a su reciente lesión y a no estar en la convocatoria principal de la UEFA, el ex U de Chile estará habilitado para jugar en el certamen continental, lo que refuerza su vínculo con el club danés y siembra dudas sobre un eventual cambio de equipo.

❓Por qué Darío Osorio fue inscrito en la Europa League

Osorio no alcanzó a entrar en la lista A, que tiene un límite de 25 futbolistas y exige contar con canteranos con al menos tres años en el club. Sin embargo, podrá participar gracias a la lista B, donde entran jugadores nacidos después del 1 de enero de 2004 y que sumen al menos dos temporadas en el equipo.

Según detalló el medio Sort Snak, la inclusión del chileno no genera preocupación en Midtjylland, ya que cumple con todos los requisitos para estar en la competición.

📋 Qué significa su inscripción para un posible traspaso

El hecho de estar inscrito podría complicar cualquier negociación inmediata. Los clubes europeos suelen analizar con cautela fichajes de jugadores ya registrados en torneos UEFA, pues eso condiciona su participación internacional con otro equipo en la misma temporada.

En ese escenario, Osorio se mantendría al menos hasta fin de año en Dinamarca, lo que da tranquilidad a Midtjylland y abre la expectativa de verlo consolidarse en Europa.

Osorio festejando su último gol. Foto: Imago

🏟️ Cuándo debutaría Osorio en la Europa League

El estreno del FC Midtjylland será el 24 de septiembre, cuando reciba al Sturm Graz, campeón de Austria. Si Osorio se recupera de su lesión, podría sumar minutos en ese encuentro y volver a representar al fútbol chileno en torneos europeos.

📲 ¿Dónde saber más de los futbolistas chilenos en el exterior?

