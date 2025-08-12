Darío Osorio cuenta con una gran oportunidad para aterrizar en la Premier League

Un buen arranque es el que está teniendo el chileno Darío Osorio en su tercera temporada junto al Midtjylland danés, teniendo buenos resultados a nivel individual y colectivo tanto por la liga local como también en el plano internacional en la fase previa de Europa League.

Y como es costumbre, con el mercado de fichajes en marcha en el viejo continente hay varios equipos de distintos lados del mundo que ponen su mirada en jugadores con el potencial de Osorio, algo que tiene al seleccionado nacional nuevamente en el radar de un importante equipo del fútbol inglés.

Hay que recordar que no hace mucho ya se había hablado de un interés del West Ham United por Osorio en Inglaterra, además del interés de clubes con tradición europea como el Mónaco u Olympique de Marsella. Pues bien, en las últimas horas otro club apareció entre los interesados por el oriundo de Hijuelas.

🫢 Darío Osorio nuevamente en la mira de la Premier League

Este martes, de acuerdo a la información publicada por el connotado portal británico Sky Sports, se conoció que Darío Osorio es pretendido por el Bournemouth, club que lo puso en su carpeta de posibles fichajes para esta temporada 2025-26.

De acuerdo a lo que cita el medio inglés, el formado en Universidad de Chile está en la mira del Bournemouth debido a que el club rojinegro podría perder a dos de sus estelares en ataque, el colombiano Luis Sinisterra y el burkinés Dango Ouattara.

💰 ¿Cuál es el valor de mercado de Darío Osorio?

En caso de que Bournemouth se decidiera por negociar el fichaje de Darío Osorio, deberían desembolsar alrededor de 20 millones de euros, valor con el que Midtjylland blindó recientemente al seleccionado nacional.

✍️ ¿Hasta cuándo tiene contrato Osorio en Midtjylland?

El contrato de Darío Osorio con Midtjylland expira en junio de 2028, por lo que al ex U de Chile le restan tres años vinculado al cuadro danés.

⚽ ¿Qué otros equipos han estado interesados en fichar a Osorio?

Además de este reciente interés del Bournemouth, este 2025 otros importantes clubes europeos han mostrado su deseo de contar con el chileno, como AS Mónaco, Olympique de Marsella, West Ham e incluso el Betis de Manuel Pellegrini.

📊 Los números de Darío Osorio en Midtjylland

🏟️ 70 partidos jugados

⚽ 16 goles

✅ 6 asistencias

⏰ 4.321' minutos jugados