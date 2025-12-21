Villarreal recibe este domingo 21 de diciembre a Barcelona en el Estadio de la Cerámica por la jornada 17 de LaLiga.

El Submarino Amarillo marcha en la tercera posición, pero muy lejos de los dos primeros puestos. Los Groguets necesitan no perder frente a los catalanes, de esta forma seguirán en zona de clasificación a la Champions League para la próxima temporada.

El Barcelona está en el mismo plan. El triunfo del Real Madrid sobre el Sevilla redujo la distancia entre los merengues y los blaugranas, por lo que un triunfo sobre Villarreal los deja en el primer puesto y despegados del Madrid.

Villarreal y Barcelona juegan desde las 12:15 horas.

