Sevilla visita este sábado 20 de diciembre al Real Madrid en el Estadio Bernabéu por la fecha 17 de La Liga. El equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo quiere dejar atrás el tropiezo sufrido a mitad de semana cuando cayó por la cuenta mínima ante el Alavés y se despidió precipitadamente de la Copa del Rey.

Al frente estarán los merengues que quieren hacerse fuertes en su casa e intentar recortar distancia con el líder del fútbol español, FC Barcelona, que está en lo más alto de la tabla de posiciones con cuatro puntos de ventaja.

📺¿Qué canal transmite Real Madrid vs Sevilla EN VIVO en Chile?

El partido entre el Real Madrid y el Sevilla será transmitido en Chile de forma exclusiva por DSports.

DSports (610/1610)

🕒¿A qué hora juega Real Madrid vs Sevilla por LaLiga?

El encuentro está programado para:

📆 Sábado 20 de diciembre de 2025

⏰ 17:00 horas de Chile

🏟️ Estadio Santiago Bernabéu (Madrid)

📡¿Dónde ver Real Madrid vs Sevilla EN VIVO ONLINE?

La transmisión oficial del partido de manera online estará disponible en:

DGO

Amazon Primer Video (exclusivo para suscriptores)

🎁¿Dónde ver GRATIS Real Madrid vs Sevilla?

El partido entre el Real Madrid y el Sevilla no tiene transmisión gratuita por televisión, pero puedes seguir todos los detalles del compromiso y de Alexis Sánchez en Al Aire Libre.

👉 Al Aire Libre (cobertura en vivo, jugada a jugada)

🇨🇱¿Juega Alexis Sánchez en Real Madrid vs Sevilla?

Sí. Alexis Sánchez entró en la convocatoria oficial de Matías Almeyda para el compromiso frente al Real Madrid y será titular.

El atacante chileno viene de jugar algunos minutos en la caída por la cuenta mínima frente al Alavés por la Copa del Rey. Ingresó en el minuto 81 en reemplazo de Joan Jordán.

🇨🇱¿Juega Gabriel Suazo en Real Madrid vs Sevilla?

Sí. Gabriel Suazo está en la lista de convocados del Sevilla para medirse al Real Madrid en La Liga, y al igual que Sánchez, también será titular.

El lateral izquierdo estuvo algunas semanas fuera de las canchas producto de una lesión en el sóleo de la pierna izquierda. Y si bien estuvo en la nómina del duelo ante el Alavés por la Copa del Rey, se quedó en la banca y no vio acción, por lo que espera sumar algunos minutos ante los merengues.

🔴Formación de Sevilla vs Real Madrid

Sevilla (DT: Matías Almeyda)

Odysseas; Juanlu, Carmona, Gudelj, Marcao, Suazo; Agoumé, Mendy, Sow; Alexis e Isaac.

📈¿Cómo llegan Real Madrid vs Sevilla?

🔵 Sevilla

Viene de quedar eliminado de la Copa del Rey.

Marcha noveno en La Liga

Suma un triunfo, un empate y una derrota en sus últimos tres partidos en La Liga

🔵Real Madrid

Segundo en la clasificación

Solo ha perdido dos partidos

Segundo equipo más goleador de La Liga

🔗 Sigue a Al Aire Libre para mantenerte al tanto con la actualidad de Alexis Sánchez.