Alexis Sánchez volvió a ser el crack de antaño en una de las canchas más exigentes del planeta. El Bernabéu fue testigo de un partido donde el chileno se echó al Sevilla al hombro, pidió la pelota, aceleró cuando fue necesario y se asoció con naturalidad, algo que no siempre había logrado en esta temporada.

El resultado, sin embargo, no acompañó. El marcador terminó favoreciendo al Real Madrid, pero el desarrollo del encuentro dejó una sensación clara: el equipo andaluz encontró en Alexis a su principal argumento ofensivo, aun cuando el premio mayor jamás llegó.

⚽ Alexis Sánchez y una noche que mereció más

Desde el arranque, el Tocopillano mostró una versión intensa y participativa. Se movió por todo el frente de ataque, retrocedió para generar juego y filtró pases que rompieron líneas con facilidad en una defensa mal parada de los Merengues. Cada avance del Sevilla parecía pasar por sus pies, generando dudas constantes en la zaga local.

Las ocasiones estuvieron ahí. Alexis tuvo espacios, probó desde media distancia y también asistió a sus compañeros en jugadas que pedían gol. Sin embargo, cada intento encontró la misma respuesta: reflejos y una seguridad que terminó sacando aplausos para Courtois que se lució en su portería.

VIGENCIA: atajadón de Courtois ante un gran remate de Alexis Sánchez en el triunfo 2-0 de Real Madrid vs. Sevilla en #LaLiga. pic.twitter.com/EpJidwxco5 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 20, 2025

🧤 La figura inesperada que definió el partido

El Real Madrid encontró tranquilidad en el arco. Cuando el Sevilla lograba superar la presión y acelerar, apareció Thibaut Courtois en estado de gracia para sostener a su defensa que estuvo mal parada casi todo el encuentro. Atajadas mano a mano, voladas espectaculares y una lectura impecable del juego evitaron que el marcador se moviera a favor de la visita.

El partido se quebró con el correr de los minutos. A los 38′ anotó Jude Bellingham y a los 86′ de penal aumentó el cumpleañero Kylian Mbappé.

Pese a la derrota, Alexis Sánchez dejó una señal potente: su actuación fue una de las más completas en mucho tiempo y confirma que, cuando el físico acompaña, sigue siendo un jugador capaz de marcar diferencias en escenarios mayores. El resultado no lo reflejó, pero su noche en Madrid no pasó inadvertida.

⏱️Real Madrid vs Sevilla, minuto a minuto