Alexis Sánchez vivió una jornada difícil en el Santiago Bernabéu. El Sevilla cayó frente al Real Madrid, en un partido donde el resultado no reflejó lo que mostró el equipo andaluz en cancha. Pese a la derrota, el tocopillano fue uno de los pocos que alzó la voz con claridad, dejando una reflexión que apuntó tanto al juego como a los factores externos.

El chileno, que sumó minutos importantes en la visita al sublíder de La Liga, se mostró autocrítico, pero también molesto. Su análisis mezcló fútbol y actitud, dejando en evidencia que en el vestuario del Sevilla hubo más que frustración: hubo orgullo por lo mostrado.

⚽ Alexis Sánchez valoró el juego del Sevilla ante el Real Madrid

En diálogo con Sevilla FC+, Alexis explicó que el equipo “jugó relajado y jugó al fútbol”, destacando la actitud con la que enfrentaron al Real Madrid. “Eso es lo que hay que hacer en todos los partidos. Seremos más fuertes si jugamos así siempre”, agregó el delantero nacional.

Sánchez valoró la capacidad del equipo para generar ocasiones y mantener la posesión, algo que no siempre es fácil frente a los merengues. “Creamos ocasiones, tuvimos el balón y eso es lo más difícil”, comentó. Para el chileno, el camino está claro: mantener esa intensidad y constancia será clave para revertir el mal momento en La Liga.

💥 El presente de Alexis en España: rol y expectativas

Alexis Sánchez ha tenido una temporada irregular en cuanto a minutos, pero ha sido clave en partidos grandes. Su experiencia sigue siendo valorada en Sevilla, y ante Real Madrid demostró que puede marcar diferencias incluso en roles secundarios.

Mientras se acerca el cierre del año, su continuidad en España también empieza a ser tema. El chileno quiere pelear un lugar en la titularidad de los sevillanos y sabe que el rendimiento en el cierre de semestre será clave.